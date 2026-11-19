La Fundación Querer celebró su gala anual para recaudar fondos, a la que asistieron Marc Cucurella, Telma Ortiz, Luis Alfonso de Borbón con Margarita Vargas, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Manu Tenorio y Silvia Casas, Paolo Vasile, Eugenia Martínez de Irujo con Narcís Rebollo.

Cayetano Rivera volvió a regalarnos ayer uno de sus mensajes grabados en plano corto, con un mural de fondo que parece un mapa distorsionado y que le da mucha profundidad al argumento. Vestido con una camiseta blanca, mira a cámara para explicarse, aunque no sabemos realmente sobre qué quiere explicarse.

"Hola a todos. Hace poco se dio una noticia sobre mi relación. Esta tarde Tamara vuelve a su programa y, evidentemente, le van a preguntar. Pero no quiero que tenga que asumir sola toda la presión mediática con algo que nos corresponde a los dos (...) Sin que sirva de precedente... hay circunstancias que requieren tiempo y espacio pero no lo cambian todo. Lo que tenga que ser de nuestra historia, lo decidiremos nosotros. Nadie conoce lo que hemos vivido como para opinar y mucho menos para juzgarnos. Por favor, respeto. Un abrazo". Tamara Gorro respondió que Cayetano es un caballero.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada contra Julio Iglesias por dos de sus extrabajadoras. Para el juez, el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad". Aseguran que fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante mientras formaban parte del servicio doméstico en sus casas de República Dominicana y Bahamas.

Francisco Rivera comentó sobre la relación que mantuvo Roca Rey con su hija después de romper con Tana: "No tiene que ver una cosa con la otra y que tampoco ha habido nada horrible, entonces no. Si se hubiera portado mal con mi hija... Pero como no ha sido así". Además, Rivera se ha deshecho en halagos hacia Roca Rey a nivel profesional, asegurando que es un torero que "me encanta. Me gustaba antes, me gustaba durante y me sigue gustando ahora".

Mientras, Roca Rey fue preguntado durante uno de sus periplos aeroportuarios por su relación con Tana y su posible relación con VickyFede. Y no ha querido responder. Lo que sí ha dicho es que "nos llevamos bien todos", en referencia a las disputas de la pandillita taurina endogámica.