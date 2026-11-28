El cantante de Linares Raphael se ha dejado ver con semblante tranquilo y sonriente tras haber generado cierta inquietud entre sus seguidores a causa de una reciente indisposición médica. Acompañado de forma permanente por su esposa, Natalia Figueroa, el artista acudió a un centro hospitalario para someterse a una revisión de control rutinaria. A la salida de las instalaciones, el jienense no dudó en atender a los medios de comunicación y despejar cualquier duda sobre su evolución: "Todo muy bien", afirmó categórico ante los micrófonos, restando gravedad al trance sufrido.
Al ser consultado sobre las causas de este contratiempo clínico, el intérprete explicó que el origen radicó en "una subida de tensión, esas cosas", una alteración puntual que fue controlada con rapidez por los facultativos. El equipo médico que supervisa su estado le transmitió plena calma respecto a la continuidad de su actividad profesional, instándole únicamente a tomarse las cosas con mesura en el plano laboral: "Tranquilidad con tu trabajo", confesó el propio artista al referirse a las pautas y consejos dictados durante la consulta.
Lejos de plantearse un parón forzado en su dilatada trayectoria, el cantante demostró conservar la misma pasión incombustible de siempre por subir a las tablas. Interrogado acerca de su disposición para retomar los directos de manera inmediata, su respuesta no admitió margen de vacilación: "Siempre, siempre", subrayó con rotundidad. De este modo, disipó cualquier rumor sobre cancelaciones de su gira y dejó patente que su compromiso con el público permanece intacto frente a cualquier imprevisto de salud.
La prueba más fehaciente de su pronta recuperación tendrá lugar en apenas unas horas. Según ratificó el propio vocalista antes de abandonar el recinto sanitario, su próximo concierto se celebrará este mismo sábado en Málaga, manteniendo así sin variaciones su agenda de compromisos artísticos. Con un saludo cordial, una sonrisa cómplice y un gesto de la mano desde el vehículo, el matrimonio se despidió de la prensa, certificando el restablecimiento del cantante y zanjando de forma definitiva la alarma generada durante los últimos días.