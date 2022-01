José Mota no molesta a nadie. Por eso el sketch de su último especial donde Santiago Segura era una especie de fantasma del futuro no era en defensa propia sino en defensa (o lo que fuera) del humor. "Vengo del futuro. Del Ministerio del Tiempo Cómico", dijo Segura. "Ayudamos a cómicos que se ven obligados a borrar chistes del pasado". Salía con un panel donde le mostraba los límites de la permisividad. "Perdóneme, pero Dani Mateo está a punto de cagarla". Y se iba para volver. Salía Fernando Esteso cantando ‘La Ramona’ y Segura le corregía. Y el otro: "La Ramona es la más… voluptuosa de las mozas de mi pueblo…". Esteso era Mota. También era Arévalo. Y Millán Salcedo, claro. Qué bien imitaba Mota a Millán en su "Mi marido me pega". Este sketch por el que Millán ha pedido perdón tantas veces es el colmo de lo que no se puede hacer hoy. Al final, Segura se iba renegando: "¿Antepone usted sus principios de cómico a las posibles consecuencias?".

En ‘¿Quién se ríe ahora?’, especial de RTVE, el sketch maldito de Martes y Trece también era protagonista. Las cómicas sentadas a la mesa ponían cara de ‘toy mu enfadá’ mientras lo miraban. Eso era lo más gracioso. Lo más sorprendente, esa confusión entre lo que está bien en la sociedad y lo que está bien en el humor, donde claro que cabe lo que no cabe en la realidad. Por otro lado, tanto ellas como el resto de los participantes celebraban el ‘Soy maricón’. Claro, es una pieza magnífica más allá de la apropiación del adjetivo. Cebarse con Jaimito Borromeo tampoco tiene mucho mérito porque ya era espantoso cuando lo veíamos en directo. Y cuando digo espantoso digo sin gracia, fueran los chistes aceptables ahora o no. El espíritu crítico del programa en el fondo es el mismo que en ‘Cachitos’. Mientras Bertín Osborne cantaba ‘Buenas noches, señora’, el rótulo era ‘Buenas noches, señoro’. La mirada era la de la cómica joven con talento con el cómico de otra época que también lo tenía.

Dando un poco la vuelta a esa mirada de chica joven mira señor mayor está ‘Hacks’ (HBO MX), extraordinaria serie protagonizada por Jean Smart. Y creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky (los tres de ‘Broad City’). Aquí hay una cómica joven cancelada por un chiste sobre un senador saliendo del armario y una cómica veterana con espectáculo fijo en Las Vegas que la contrata para renovar su repertorio (aunque ella no cree que deba hacerlo). La joven, interpretada por Hannah Einbinder, se ve obligada a trabajar con la mayor. Intelectualmente, cómicamente, Ava desprecia a Deborah, claro. Deborah es la veterana. Deborah, fuera del humor, no entiende que los jóvenes se manden ‘nudes’. "No lo hagas en horario laboral. Ni en mi silla. Es una antigüedad". Pero hay una escena maravillosa en el tercer capítulo, escrito por Aniello. Ava está en un sótano catalogando el archivo de Deborah y, una vez desprendida de su ceporrez por lo que no conoce, da con un VHS y con Deborah presentando un ‘late night’ en 1976, en la CBS. Algo que no se llegó a ver. Cuando tú vas, yo vengo. "No, no se les ha roto el televisor. Esto es un ‘late night’ y, sí, soy una mujer. Sé que es muy confuso. Mi gestor no sabía cómo facturarlo y ha puesto ‘loca del coño’". Ava empieza a reír. "He querido que este fuera un sitio seguro de trabajo. He dado a todos los hombres unos guantes de lana. Y a las mujeres, una pistola". Ríe más. Hasta llora.

No me creo que las cómicas jóvenes se crean mejores que los cómicos a los que censuran. Y hablo de cómicos graciosos, no de Borromeos o Lagunas (y aquí me estoy pasando de listilla). Me parecen más listas que todo eso. O no y lo único que quieren es su parte del pastel.