Juan del Val se ha sincerado sobre los pormenores de trabajar con Victoria Federica en el reality El Desafío, que ahora mismo graba su quinta edición con el fichaje estelar de la hija de la infanta Elena y -entre otros- la recuperada Genoveva Casanova.

Durante las últimas semanas, Victoria Federica ha tenido que hacer frente a todo tipo de rumores sobre su mal rendimiento en el concurso. A las acusaciones habituales por su carácter soberbio se ha sumado que la miembro de la Familia Real "no se adapta" al concurso y además "no sabe hablar".

El asunto ha llegado tan lejos que Juan del Val ha aprovechado su paso por La Roca, el programa de La Sexta que conduce su pareja, Nuria Roca, para defender a Victoria Federica, a quien considera "un encanto, evidentemente es tímida y no está acostumbrada a las cámaras".

Unas palabras que, de nuevo, abundan en la impresión de que Victoria Federica en el fondo no se siente cómoda ante las cámaras pese a tratar de vivir cultivando su faceta de influencia.

"No es verdad que no se adapte ni que no sepa hablar, os lo digo, es un encanto. Os aseguro que no hay ningún problema con Victoria Federica", ha dicho, en todo caso, tratando de evitar problemas.

Vickyfede exigió a los responsables de El Desafío que no se hablase de temas familiares relacionados con la familia Borbón así como escoger ella misma la ropa con la que aparecerá en el programa.