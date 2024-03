Genoveva Casanova ha regresado. Su fichaje para El Desafío, en lo que se presume será una mediática edición junto a Victoria Federica, ha motivado que la mexicana vuelva a Madrid para ser fotografiada tras muchos meses desaparecida.

Fue a finales del año pasado cuando se descubrió su affaire con Federico X, con el actual rey de Dinamarca saliendo del portal de Genoveva en su piso del centro de Madrid.

Este domingo el programa Fiesta ahondó en la presencia en España de Genoveva Casanova, que para evitar las cámaras estaría viajando escondida en los maleteros de los coches que entran y salen de la grabación de El Desafío.

"Yo, antes de ir en un maletero, pido un coche con los cristales tintados. El caso no es meterse, es aguantar y, después, salir. Yo esto no lo he pillado", opinó Emma García en Telecinco.

Ya el primer día fue captada cubriéndose con una manta en lo que supusieron sus primeras imágenes "oficiales" tras la polémica danesa. Para evitar un nuevo desastre de este tipo Genoveva habría optado por esconderse dentro del maletero.