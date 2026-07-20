Jéssica Rodríguez se niega a declarar ante el juez Ismael Moreno

Jéssica Rodríguez se ha negado a declarar como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en su citación de este lunes. También se encuentra citado a declarar como investigado Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García.

El magistrado instructor le imputa a la que fuera pareja del exministro José Luis Ábalos la posible comisión de los delitos de malversación de patrimonio público y tráfico de influencias por el supuesto enchufe en las empresas públicas de Tragsatec e Ineco, sobre los que sí declaró en el Tribunal Supremo en calidad de testigo.

Según han asegurado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Rodríguez se ha acogido a su derecho a no declarar como imputada en el marco de la causa en la que el magistrado instruye los presuntos delitos cometidos por la trama Koldo en la Audiencia Nacional. El magistrado la llamaba a declarar después de poner el foco en su presunto enchufe en Tragsatec e Ineco, algo sobre lo que sí declaró Jéssica Rodríguez en el Supremo en calidad de testigo. A este respecto, la acompañante de Ábalos aseguró que ni siquiera conocía que las empresas en las que trabajó eran públicas, desvinculándose así de toda responsabilidad en su contratación en organismos públicos.

Sin embargo, el juez Moreno advierte la posible comisión de los citados delitos por haberse beneficiado de su influencia sobre el exministro Ábalos para obtener un puesto público del que habría cobrado sin trabajar. "En los fundamentos de Derecho, se declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica Rodríguez por Ineco y Tragsatec son constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público del artículo 432.1 CP, texto de 2022, en concurso real con un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP y, asimismo, se realizan consideraciones respecto a la intervención en los hechos por parte de Dña. Jessica Rodríguez, D. Joseba García Izaguirre y D. Ignacio Zaldivar, de las cuales podrían derivar responsabilidades penales para estas tres personas", explicaba el juez en su auto de imputación a Jéssica Rodríguez.

La Fiscalía basa su argumentación en la información contenida en la sentencia del caso Koldo del Tribunal Supremo, por la que se condenó a Ábalos y a Koldo a penas de 24 y 19 años de prisión respectivamente. Sobre su contratación en Ineco la Fiscalía recuerda que en la sentencia se apunta a "la eventual responsabilidad penal de Dña. Jessica Rodríguez, por cuanto, de un lado, ha sido la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación y, de otro, que sin su modo de proceder en los puestos adjudicados, no habría sido posible, ya que 'el propósito del plan comisivo era, desde el arranque, prescindir de todo contenido prestacional y material a los contratos de trabajo que se precisan'".

Joseba también se niega a declarar

Fuentes jurídicas han adelantado a este diario que Joseba García se negará a declarar con una excepción: el hermano del exasesor ministerial quiere dejar claro que no conocía a Jéssica Rodríguez antes de trabajar con ella en Tragsatec. La expareja de Ábalos declaró en el Supremo que le presentaron a Joseba como su jefe tanto en Ineco como en Tragsatec, a pesar de que el hermano de Koldo nunca trabajó para Tragsatec.