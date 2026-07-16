El CIS y cómo preparar el terreno para que Sánchez se perpetúe

Ese chiste que responde al nombre de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sostiene en su último barómetro que el PSOE le saca ocho puntos al PP y que ganaría las elecciones generales con el 33% de los votos. Es de sobra conocido que el CIS en manos de José Félix Tezanos es una impresionante máquina de propagar bulos, pero no deja de sorprender que insista en responder a los casos de corrupción y las sentencias judiciales que afectan a Sánchez con espectaculares subidas de la intención de voto para el PSOE.

La condena de José Luis Ábalos y Koldo García, la instrucción del caso Begoña, las joyas de Zapatero y las peripecias de Leire entre otros asuntos propulsan como nunca a un PSOE pletórico. La condena al hermanísimo se ha producido fuera del plazo en el que se recopilaron las impresiones de los encuestados, pero siguiendo la lógica de Tezanos es casi seguro que disparará al PSOE hasta el 50% o más en intención de voto. Lo raro con estos datos del CIS es que el PSOE no se corrompa aún más.

Pero que todo esto parezca una broma de mal gusto no significa que no tenga una importancia crucial. Cada encuesta del CIS con victoria socialista —que son todas— podrá ser utilizada el día después de un eventual pucherazo como prueba manifiesta de que la mayoría es indiscutiblemente sanchista. A unos meses vista de la convocatoria electoral, el CIS prepara el terreno o la escena del crimen para lo que ahora se antoja un improbable triunfo de Pedro Sánchez.

Que sus ministros giren por toda España de derrota en derrota autonómica debería ser suficiente para desacreditar las encuestas del CIS, pero los resultados anteriores tendrán muy poca importancia en la noche del recuento de las próximas generales. Hay quien se ofende mucho cuando se alude a un hipotético pucherazo socialista, pero es que no se puede esperar otra cosa del Gobierno que puso a Leire Díez a controlar el voto por correo en las últimas elecciones generales.

De modo que ojo cuidado. Estamos hablando del Gobierno y de los medios que sostienen con una insistencia digna de mejor causa que la condena del hermano de Sánchez es fruto de una querella de la extrema derecha. Pedazo de bulo que los "Cintoras" de la vida difunden sincronizadamente en ese otro chiste que es Televisión Española. La primera denuncia sobre el fenomenal enchufe fue de la sección extremeña de Podemos.

En este contexto, que el CIS acabe de publicar una encuesta en la que la corrupción, lejos de frenar al PSOE, le catapulte, puede responder perfectamente a los preparativos de lo que sin duda sería una gran sorpresa, la perpetuación de Sánchez.