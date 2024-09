El gesto de Johnny Depp: el capitán Jack Sparrow conquista el Hospital de San Sebastián

El actor norteamericano Johnny Depp, cuyo personaje más conocido para el público infantil es el Capitán Jack Sparrow de la saga de Piratas del Caribe, ha conquistado los corazones de los niños ingresados en la planta de Pediatría y Oncología compartiendo juegos y risas con ellos caracterizado como su mítico personaje.

Depp se encuentra en la ciudad vasca para asistir al Festival de Cine de San Sebastián, donde está siendo uno de los grandes protagonistas del certamen tras haber estrenado siu segundo largometraje como director, la película Modi - Three Days on the Wings of Madness. Sin embargo, el actor ha hecho un hueco en su agenda durante el festival para dar esta gran sorpresa a pacientes, personal sanitario y padres de los pacientes llevando así "un soplo de aire fresco para toda la planta", según las declaraciones que ha recogido el Diario Vasco tras la visita.

Sin salirse un ápice de su personaje, Depp pasó la tarde de este jueves en los pasillos del centro médico jugando, riendo y compartiendo anécdotas con los niños hospitalizados ayudándoles a olvidar por unos momentos sus problemas de salud. Por ello, el personal sanitario ha querido "transmitirle un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía".

No es la primera vez que Jack Sparrow visita un hospital

No es la primera vez que el actor norteamericano se caracteriza como su personaje más querido por los niños para visitar un hospital infantil y alegrar por unas horas a los chicos hospitalizados. De hecho, el actor tiene por costumbre cargar con su traje de Jack Sparrow para visitar los hospitales de aquellos lugares a los que su dilatada carrera como actor le lleva.