Ceciarmy revela en 'El Hormiguero' la millonaria oferta que rechazó por mostrar su rostro

El creador de contenido anónimo conocido como Ceciarmy sorprendió al público durante su reciente aparición en El Hormiguero al revelar que rechazó una oferta millonaria por mostrar su rostro. Con su identidad oculta tras un pasamontañas, el influencer ha logrado captar la atención de millones de seguidores en redes sociales, y este misterio en torno a su figura ha sido uno de los principales motores de su popularidad. Sin embargo, el anonimato no solo le ha otorgado fama, sino que ha generado propuestas millonarias para que desvele su verdadera identidad.

Rechazo de una oferta millonaria

Durante la entrevista, Pablo Motos, intrigado por la decisión de Ceciarmy de mantener su anonimato, le preguntó si alguna vez le habían ofrecido dinero para quitarse la máscara. La respuesta del creador no dejó a nadie indiferente: "Una plataforma me llegó a ofrecer 1.200.000 euros por grabar cuatro capítulos sobre mi vida en una plataforma y, en el último, quitarme la máscara". A pesar de la tentadora oferta, Ceciarmy rechazó la propuesta, explicando que "la privacidad va por delante del dinero". Para él, "el poder llevar una vida anónima y normal con mi familia y amigos y olvidarme del personaje no tiene precio".

Esta no ha sido la única ocasión en la que se ha puesto una oferta multimillonaria sobre la mesa. Según contó el influencer en otra ocasión, otra propuesta alcanzó los 1.5 millones de euros, pero, nuevamente, se negó a desvelar su identidad. El creador ha dejado claro que su anonimato es una parte esencial de su marca, y que mantenerlo le permite disfrutar de una vida cotidiana sin la presión de la fama.

Un negocio rentable sin mostrar el rostro

Aunque Ceciarmy ha rechazado sumas millonarias por revelar su rostro, su capacidad para generar ingresos a través de otras vías es notable. Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y una gran base de fans en TikTok, el creador ha construido un imperio digital a través del cual colabora con importantes marcas como Mahou, Pepsi y Popeyes. Estas colaboraciones le reportan ingresos de hasta 100.000 euros por campaña, consolidando su posición como uno de los creadores de contenido más influyentes de España.

Su negocio no solo se limita a la publicidad. El influencer también ha sabido capitalizar su popularidad mediante la venta de productos promocionales y la participación en iniciativas virales como la Kings League, lo que le ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos. Según informes financieros, la empresa que gestiona su cuenta factura alrededor de 90.000 euros anuales.

A pesar de las críticas recibidas en sus primeros años por republicar contenido viral sin dar crédito a los creadores originales, Ceciarmy ha seguido creciendo y consolidando su comunidad de seguidores. En 2022, su actividad empresarial quedó oficialmente registrada bajo la sociedad GlobalGoldMarket SL, lo que marcó un hito en la profesionalización de su carrera como creador de contenido.