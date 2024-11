Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad, con un vídeo homenaje a la Familia Addams

La cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado, y como es tradición, Mariah Carey lanza su vídeo con su clásico y mítico 'All I Want for Christmas Is You', que, además, cumple 30 años este 2024.

En esta ocasión, Carey ha compartido su clip en Instagram "It´s Time" (es hora), en esta ocasión rindiendo un homenaje a la mítica Familia Addams, con la cantante caracterizada como Morticia Addams.

Mariah Carey aparece en el vídeo con un vestido negro y melena lacia como Morticia bailando un tango con un acompañante vestido como Gómez Addams, a quién acaba empujando y lanzándole un puñal con el que simboliza el final de Halloween y la llegada de la Navidad. Carey, a continuación, sonríe a la cámara mientras se abre la puerta de un armario donde vemos un vestido rojo con cuello de pieles blancas.

Tras el grito de rigor comienza a sonar el clásico, por el que su acompañante "Gómez Addams" se transforma en un muñeco de nieve que empieza a bailar 'All I Want for Christmas Is You', mientras Mariah sentencia: "¡Es hora!" y se pasea en un trineo con un elegante vestido rojo forrado de piel y rodeada de regalos, mientras guiña un ojo y lanza un beso a la cámara.

Un vídeo que a las 8 horas de su publicación ya acumula más de un millón de "me gusta" y más de 27 mil comentarios.

Mariah Carey está de aniversario porque 'All I Want for Christmas Is You', cumple 30 años. Según el periódico New York Post, la canción le reporta a Mariah tres millones de dólares al año de media.