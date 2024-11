Entre los muchos periodistas desplazados a la zona del desastre en Valencia están Iker Jiménez y su equipo de Horizonte, que llevan varios días hablando de la situación de desamparo de los afectados e incluso movilizando recursos. En ese contexto, las redes sociales están haciendo circular un vídeo del colaborador del programa Rubén Gisbert cuando se preparaba para entrar en directo. En él, aparece Gisbert poniéndose de rodillas en el barro para mancharse los pantalones. El vídeo fue grabado por un vecino desde un bloque de pisos.

Aqui el amigo @gisbert_ruben viendo que está poco manchado para entrar en la tv, se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Felicidades @cuatro, @mediasetcom @navedelmisterio, no teneis vergüenza pic.twitter.com/UShUKU8iks — Jesus (@JesusMalaga) November 4, 2024

Desde su vehículo mientras viaja a Valencia, Iker Jiménez ha contestado a la catarata de críticas al programa cargando duramente contra el abogado habitual de Horizonte. "Mi equipo siempre sabe que no damos indicaciones porque no hay guión. Nosotros no le dijimos nada, ni al cámara ni a nadie, y es muy triste que en una situación como la que es, cuando llevamos cuatro días sin dormir, esta gilipollez nos manche". "Me genera hasta mal cuerpo", continúa el presentador que dice en alusión a su colaborador "me has fallado".

Estoy perplejo. Un video de Ruben Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos,

Tomaré mis medidas. pic.twitter.com/QvMCfqJVJT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 4, 2024

"Es que yo me he quedado de piedra. ¿Qué necesidad de exagerar un poco más?", se pregunta Jiménez, pro de su equipo pillado manchándose de barro, "una gilipollez que me genera mal cuerpo"ara quien "el drama ya es suficiente como para intentar poner un poco más". "Siento muchísimo la situación, me estoy quedando blanco. Os doy mi palabra de honor de que no lo sabía", insiste.

Por su parte, el propio Gisbert ha publicado una respuesta en redes sociales en el que reconoce que se arrodilló en el barro en medio de las conexiones "para que se viera barro" pero según ha dicho, lo hizo porque antes del directo iban a aparecer unas imágenes grabadas de él metiéndose "dentro de un garaje, con barro hasta las rodillas".

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024

"Me equivoqué, lo siento, soy una persona leal, sé quién soy", dice tachando las críticas de campaña de difamación.