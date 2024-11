Isabel González recoge la Antena de Oro de radio acompañada por Federico Jiménez Losantos

El casino de Aranjuez ha acogido este sábado la 51º edición de los Premios Antena de Oro, que reconocen el trabajo de las personalidades más importantes de televisión, radio y otros medios de comunicación, y que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Isabel González, ha recogido el galardón por su labor al frente de la subdirección de Es la mañana de Federico en esRadio.

Isabel, muy elegante con un diseño de manga larga con escote barco y bajo acabado en volante, ha agradecido su premio a tres personas que estaban presentes en la gala: "La casualidad ha querido que hoy estén aquí tres de las personas que han sido esenciales en mi carrera: Nacho Abad, que ni siquiera se acordará, fue la primera persona que me dio un micrófono y me lanzó a la calle, tenía apenas 20 años. Está también Sonsoles Ónega, la persona que me ha dado la oportunidad de estrenarme en TV y, por supuesto, a Federico Jiménez Losantos que es, probablemente, la persona que más ha hecho por mí en materia de comunicación. Tú sabes, Federico, que este premio es, en muy alto porcentaje, también tuyo porque eres mi maestro, y sobre todo, me has permitido hacer algo que es muy difícil que es ser libre delante de un micrófono, decir lo que quiero decir".

Tampoco han faltado los agradecimientos a su familia, marido, hijos, padres, "a todas esas personas que, constantemente, se sienten ignoradas por mí en muchas ocasiones porque estoy pendiente de las noticias y de la información". Mención especial también "para mi hermana radiofónica, Rosana Laviada y el equipo de Es la Mañana de Federico, porque los equipos nos quedamos en la sombra. Y gracias también a la Federación, por premiar a una persona que es parte de la redacción".

Isabel ha concluido su discurso con una anécdota personal: "Hace unos días mi hija me dijo que quería ser periodista. Creo que hay que dignificar esta profesión para no tener que quitarles a nuestros hijos esta ilusión, porque me levanto cada mañana para hacer esto que hago, que es la profesión más bonita del mundo".

Además de Isabel González, la Federación también ha premiado a los siguientes profesionales:

Categoría Antena de Radio: Susana Santaolalla (RNE), Toni Peret (Kiss FM) Jorge Hevia, Gemma Santos, Andrea Peláez, Heri Frade y Germán Mansilla (COPE), José Luis Sastre (Cadena SER) y Edu García (Ondacero).

Categoría de Antena de TV: Anne Igartiburu (TVE) Sonsoles Ónega, (Y ahora Sonsoles) Carlos Franganillo (Telecinco) Gloria Serra (La Sexta) Nacho Abad y David Aleman (Cuatro).

Antena Extraordinaria: Rafael Nadal, en reconocimiento a su respeto y cercanía a los Medios de Comunicación, a su extraordinaria carrera profesional y a los valores que ha sabido trasladar a la sociedad.

Un premio más para Libertad Digital y esRadio

No es la primera vez que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión premia a esta casa. Un nuevo premio que se suma a la Antena de Oro de Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Javier Somalo, Juan Pablo Polvorinos, Andrés Arconada y Ayanta Barilli además de a Libertad Digital como periódico.