TVE cancela por sorpresa el especial navideño de Broncano tras el percance de Raphael

Televisión Española ha tomado una drástica decisión después del percance que sufrió el cantante Raphael durante la grabación de un programa de La Revuelta. En ente público ha decidido cancelar las grabaciones de uno especial navideño del espacio de Broncano que tenía previsto estrenarse durante la próxima semana.

El susto del cantante ocurrió durante la grabación de este especial de Navidad: en un momento del rodaje, el cantante comenzó a sentirse indispuesto y, en palabras del propio presentador, "descolocado" y con dificultades para hablar, motivo por el que tanto el equipo del programa como el representante del artista decidieron llamar los servicios médicos. Raphael pudo salir por su propio pe del teatro para subirse al Hospital San Carlos donde le realizaron unas pruebas, para más tarde ser trasladado al 12 de octubre por decisión propia, pues es el centro donde han seguido su historial médico en los últimos años.

El caso es que Broncano y su equipo no pudieron terminar de grabar todo lo que tenían previsto para este programa especial en que el Raphael no solo ofrecía su habitual entrevista sino que interpretaría un villancico. Tras este susto, dicho especial ha sido definitivamente cancelado y no se grabará con ningún otro invitado. De hecho, ya se ha anunciado que el próximo 25 de diciembre se podrá ver una película en lugar del especial navideño de La Revuelta. "El especial navideño de ‘La Revuelta’ se suspende por respeto a Raphael, al que deseamos una pronta recuperación", han escrito desde sus redes sociales oficiales explicando la decisión.

.@La1_tve estrena el 25 de diciembre 'El Hotel de los líos. García y García 2', película protagonizada por José Mota (@JoseMotatv) y Pepe Viyuela El especial navideño de @LaRevuelta_TVE se suspende por respeto a Raphael, al que deseamos una pronta recuperación pic.twitter.com/RALRxj1EPh — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 19, 2024

Desde la oficina de representación de Raphael se ha transmitido a los medios que se encuentra "bien" y que son "positivos" sobre su recuperación a corto plazo.