Bad Bunny y Jimmy Fallon han aparecido este lunes por sorpresa en el metro de Nueva York y cantan "NUEVAYoL", "PIToRRO DE COCO" y "DTmF" , canciones del nuevo disco del cantante puertorriqueño "Debí Tirar más Fotos".

Disfrazados, han llegado el cantante y el presentador al metro de la ciudad estadounidense y comenzaron el espectáculo cantando a dúo la canción "I Want It That way" de The Back Street Boys. Tras quitarse accesorios y pelucas causaron furor entre todos los viajeros presentes que comenzaron a gritar emocionados. "¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene nuevo disco!", anunció Fallon. La gente que se encontraba en andenes y alrededores del pequeño concierto comenzaron a correr al escuchar su voz para asistir al peculiar evento.

Bad Bunny sorprende cantando en el metro de Nueva York sus nuevos temas 🎤 "NUEVAYoL", "PIToRRO DE COCO" y "DTmF", canciones del nuevo disco del cantante puertorriqueño: "Debí Tirar más Fotos" pic.twitter.com/b4HF9KwsUX — CHIC (@ChicRevista) January 14, 2025

Asimismo, el cantante puertorriqueño también ha decidido actuar en un club latino, y entre la melodía y el ritmo de otro de sus singles "CAFé CON RON", los fans le sorprendían con un conejo, haciendo homenaje a su nombre artístico: "Conejo Malo".

El regalo que recibe Bad Bunny en Nueva York: Un "conejo malo" pic.twitter.com/9rQTLoHw3K — CHIC (@ChicRevista) January 14, 2025

El sexto trabajo de Benito ha unido a generaciones y cultura para cantar sus temas por todo lo alto. "Sin duda alguna este es el mejor proyecto de mi carrera, el más especial, el más bonito y con el sentimiento más puro", ha reflexionado en sus redes sociales. "Se lo dedico a Puerto Rico, mi familia y a mis amigos, a Ámerica Latina", el artista ha calificado este proyecto como "la mejor experiencia" de su carrera y ha agradecido el apoyo que está recibiendo.

Bad Bunny en de gira en España

Bad Bunny ha dado la noticia que muchos esperaban: ¡Su llegada a España! El artista ha anunciado los conciertos en nuestro país tras el anuncio de su gira por Puerto Rico: "Antes de que se acabe el año les voy a decir el día y la hora en que voy a visitarlos".

Sin embargo, todavía no ha concretado la fecha.