La dueña de la casa de 'Sexo en Nueva York' quiere poner una verja para evitar visitas turísticas

La casa de Carrie Bradshaw en la icónica serie Sexo en Nueva York es uno de los destinos más turísticos de la ciudad estadounidense. Ahora la propietaria del inmueble desde hace 30 años ha declarado su hartazgo ante la llegada masiva de turistas diariamente y pretende obstaculizar la entrada con una verja metálica para recuperar su "calidad de vida".

La calle donde Carrie pasea con sus Manolo Blahnik es reconocida por los fans de la serie y visitada obligatoria de los turistas, haga calor o frío. La película que se estrenó en 1998, ha vuelto a ponerse de moda gracias a una nueva serie de 2021 que muestra la madurez del grupo de amigas y ha unido generaciones, las fieles seguidoras de la saga desde su inicio y las que no habían nacido cuando se estrenó.

El número 66 de Perry Street se encuentra actualmente con una cadena en las escaleras que restringe la propiedad y carteles disuasorios que piden respetar la vivienda sin adentrarse en ella ni subir escalones, evitando el ruido y la masificación, llegando, incluso, a sugerir a los que se hagan un ‘selfie’ que donen dinero a refugios de animales.

"Hay un interés interminable en mi célebre escalinata", destaca la dueña del edificio de cuatro plantas desde 1978, identificada como Barbara Lorber. La propietaria se ha presentado en una audiencia pública de la Comisión de Conservación de Monumentos reclamando "protección" por las invasiones que llevan practicándose "décadas" en su propiedad.

"A cualquier hora del día o la noche, hay grupos de visitantes frente a la casa tomando fotos con flash, hablando en voz alta, publicando en redes sociales, haciendo vídeos de TikTok o simplemente celebrando el momento", explicó la dueña en una carta a las autoridades. Asimismo, explica que la cadena no es suficiente ya que los visitantes "la saltan y posan, bailan o se tumban en las escaleras, suben arriba para mirar por las ventanas del salón, intentan abrir la puerta principal, o cuando están borrachos de noche, llaman al timbre".

La dueña reconoce el error al pensar que la serie no conseguiría tal éxito global, y explica que sintió "lastima" por la persona encargada de las localizaciones: "Me dijo que si no conseguía esta casa, perdería su primer trabajo de verdad en el sector".

En el edificio construido en 1866 viven tres familias a las que Lorber pidió permiso para instalar la verja, además de contar con el apoyo de la vecina de enfrente.