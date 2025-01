¡Benidorm Fest ya está aquí! Todo está listo para conocer a los primeros semifinalistas del programa eurovisivo que se celebra en unas horas. Inés Hernand es protagonista una vez más del festival, pues lo ha celebrado con un atuendo de lo más español que no ha pasado desapercibido en la rueda de prensa.

La "chupa" al más puro estilo español agrupa bufandas del país y de la La Roja. "Campeooones", canta adentrándose en el mundo deportivo. "Patriota, nacional, de mi bandera", recalca Inés, "porque también es nuestra", señala identificándose con la bandera de España. La influencer se ha declarado de izquierdas en sus redes sociales, y en ocasiones, se le ha identificado como republicana, por ello, ha querido hacer un guiño a sus polémicas vistiendo un look inspirado en España.

¡Menudo servicio de look, @InesRisotas! 💥 La presentadora nos explica el outfit que ha llevado en la rueda de prensa de esta mañana 💥#BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/O6n5gOA69P — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 28, 2025

La bomber cerrada simula "una pelota" dice entre risas Henand. "Estoy de permiso, de arresto domiciliario", muestra la pulsera telemática que lleva en el tobillo.

Inés no se ha dejado por alto ningún detalle, el clean look culmina con una larga trenza con banderas entre el pelo, anudado con unos lazos españoles. La base del look es sencillo, un vestido lencero negro y unos tacones en punta de lo más estilosos. La más moderna del festival con unas gafas ciclistas.

Los fans eurovisivos no han pasado por alto este atuendo y lo han relacionado con la amistad de la presentadora con Cristina Cifuentes que se forjó en el programa de 'MasterChef Celebrity 9' del que Inés fue la ganadora.

¿Quién ganará el Benidorm Fest 2025?

Los cuatro aspirantes favoritos que obtengan mayor puntuación esta noche competirán este sábado 1 de febrero en la gran final, contra los ganadores de la gala del día 30 de enero, para conseguir ser el representante de España en Eurovisión 2025. Este 28 de enero a las 22:50 horas – lo puedes ver en La 1 de TVE y online en RTVE Play.

Las redes y las reproducciones en las plataformas señalan algunos de los favoritos del festival de la ciudad alicantina.