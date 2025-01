Las intérpretes de 'El Hormiguero' salen a la luz por primera vez en 20 años

El Hormiguero ha enseñado por primera vez en 20 años la cara de Patricia y Amaia, las intérpretes que realizan la traducción simultánea en las entrevistas a invitados internacionales. La revelación ocurrió durante la visita de los actores Anthony Mackie y Danny Ramírez, quienes acudieron al programa para promocionar la nueva película de Capitán América.

Danny Ramírez habla español, pero Anthony Mackie no, así que necesitó la ayuda de las intérpretes para entender las preguntas de Pablo Motos. En medio de la entrevista, el presentador les preguntó a los actores si querían conocerlas.

Los dos mostraron interés y, después de intentar localizarlas, Motos los llevó detrás de cámaras. Antes de cruzar la puerta, el presentador les advirtió que el lugar no era tan vistoso como el plató. "Esto no se debe ver. La televisión es bonita si la miras por aquí, pero a partir de esta puerta no esperéis ver nada bonito. Están ahora mismo recogiendo cosas", comentaba Motos. A pesar de esto, los actores no dudaron en entrar. "Déjame pasar", insistió Mackie.

Al llegar al puesto de Patricia, quien se encarga de traducir al español lo que dicen los invitados internacionales, el actor reaccionó con sorpresa. "¡Soy yo!", exclamaba. Acto seguido, la traductora bromeó con que ambos se parecían mucho.

Por primera vez en 20 años conocemos las caras de Amaia y Patricia, las traductoras del programa #HollywoodEH pic.twitter.com/xDtcpjm3iT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 28, 2025

Aprovechando el momento, Mackie le sugirió: "Dice que tengo que bajar el tono de la voz para sonar un poco más varonil", comentó entre risas.

La sorpresa por el espacio de Amaia

Después de conocer a Patricia, el presentador llevó a Mackie y Ramírez hasta el puesto de Amaia, quien es la encargada de traducir al idioma del invitado lo que dicen Motos y los colaboradores.

Al ver el espacio donde trabaja la intérprete, Mackie mostró su sorpresa. "Te han puesto en un armario", señaló. Luego, le dedicó unas palabras de reconocimiento: "Lo estás haciendo genial", añadió antes de retomar la entrevista.

Ya en la mesa, Ramírez preguntó a Motos si alguna vez habían mostrado a las traductoras en pantalla. "No. Es la primera vez en 20 años que hacemos algo así. Nadie las conocía, solo su voz, y ya era hora", reconocía Pablo Motos.