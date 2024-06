Vuelve el Capitán América de los tebeos clásicos con el autor de best-sellers Alan Gratz

Pasan los años y el Capitán América siempre será un personaje de los cómics con un sabor añejo inconfundible. No en vano, Steve Rogers combatió en la Segunda Guerra Mundial, es decir, su esencia le liga más al pasado que al presente. Luego estuvo congelado y renació para volver a ser aún más el Centinela de la Libertad que década a década ha seguido defendiendo los valores que representa.

El Capi tiene sabor clásico y en este cómic que hoy os traemos a la sección, ese toque está más claro que nunca. Capitán América: El Ejército Fantasma es una historia que volverá a llevarnos a esos tiempos bélicos en los que el Capi y Bucky luchaban contra los nazis y contra males varios, pero además lo hará con un toque moderno en cuanto a narrativa de la mano de todo un autor de best-sellers, Alan Gratz.

Antes de entrar en batalla, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Alan Gratz, dibujo con Brent Schoonover, rústica, 168 páginas, editorial Panini, contiene Captain America: The Ghost Army y tiene un precio de 16 euros.

Vamos con la reseña

El Capi de siempre

Me ha sorprendido gratamente este Ejército Fantasma y lo ha hecho, sobre todo, porque me ha dado un punto de vista actualizado del Capitán América más clásico utilizando fórmulas más actuales. Me explico. Tanto en dibujo como en guion, este tomo nos lleva a una aventura cuyo argumento recuerda a los relatos que se leían en los 60 o 70, sin embargo, la forma de contarlo es mucho más actual y, por lo tanto, más adaptable a un publico moderno que necesita una narrativa más fluida. Si antes cada aventura del Capitán tenía grandes cuadros de texto en los que se daban explicaciones absolutamente de todo, en este caso Alan Gratz va al grano y elimina eso de la ecuación. Eso permite que sea un producto para nostálgicos y también para lectores modernos de cualquier edad que busquen algo más ligero.

A nivel argumental, Gratz nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial con Bucky y el Capitán ejerciendo de líderes en combate. Ambos se tendrán que enfrentar, no solo a los nazis, sino también a un villano que logra revivir a los muertos y convertirlos en un ejército fantasma que haga la vida imposible al ejercito aliado y también a los inocentes ciudadanos de un pequeño pueblo. En todo ello estará implicado el Barón Mordo desde su castillo en la Montaña Wundagore. En mitad de todo esto veremos acción, combates al más puro estilo Capitán América y una historia de amor de juventud entre Bucky y la nieta de un ciudadano del pueblo que tendrán que defender.

El argumento es muy básico. En poco más de 160 páginas tendremos un arco completo y autoconclusivo con un guion de estructura simple, con ingredientes de sobra conocidos en este tipo de aventuras, pero que, dentro de esa fórmula tantas veces vista, reformula todo para darle frescura a un producto de corte añejo. Básicamente te estás comiendo unos huevos fritos con patatas que, sin ser un plato de 100 euros en un restaurante de 1000 fotos de Instagram por mesa, está buenísimo.

Otro punto a favor es Alan Gratz. Se nota que es un escrito de best-sellers y que por tanto sabe cómo vender un producto y cómo hacerlo entretenido. Porque este tomo es sobre todo eso, entretenido. No pretender ser algo más. No intenta trascender. Y usa ese buen hacer de saber contar una historia con el ADN Capitán América que los fans nunca han querido que se pierda. Lo he dicho muchas veces: en ocasiones, lo más simple es lo más acertado.

A nivel visual, el toque ‘cartoon’ de Brent Schoonover le queda que ni pintado, nunca mejor dicho. Brent también logra mezclar pasado y presente en un ejercicio solvente y muy adecuado para el estilo del cómic en general.

Os dejo dos ejemplos de este apartado visual:

Conclusión: sorprendido, sin estridencias, para bien. El clásico Capitán América junto a Bucky con el toque moderno necesario para llegar a todo tipo de lectores. Un cómic para leer y releer con mucha facilidad. Ojo, si buscas algo más estilo Capitán América de Brubaker, es decir, más elaborado y que te ofrezca otro punto de vista más complejo, no es tu cómic. Esto es más un básico que un tebeo de gran revolución. Perfecto para picotear si eres nuevo en los cómics o si eres un melancólico de otro tiempo. Si gustan, disfruten de la lectura.