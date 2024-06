Es una historia de sobra conocida en el mundo de los cómics, pero no por eso deja de ser un hito dentro de este universo y una curiosidad que sorprende a aquellas personas que no conocen la historia. En su día, a través de una simple llamada de teléfono, los seguidores de Batman tuvieron en su mano la muerte de un personaje. En concreto, la muerte de Robin. ¿De qué Robin hablamos? De Jason Todd.

Nos vamos hasta el año 1983. Fue en ese momento cuando Robin cambió de protagonista principal. Se pasó de Dick Grayson, a la postre Nightwing, al joven, loco y para muchos antipático Jason Todd. Este joven, que también perdió a sus padres, fue adoptado por Bruce Wayne cuando Jason le estaba robando las ruedas de su Batmóvil. A Batman le cayó en gracia y le convirtió en el nuevo Robin. A partir de ahí, muchas opiniones. Los había que sí empatizaban con este nuevo secundario y otros que le detestaban. Años después, este Robin acabaría muriendo en el Batman #428: A Death in the Family.

¿Qué tiene de curiosa esta muerte? Aparte de que el asesinato de la mano derecha de Batman supuso un impacto tremendo para el propio Caballero Oscuro y para el mundo de los cómics, lo más destacado es que la decisión de si iba a morir o no la tomaron los lectores. DC organizó una encuesta en la cual con una llamada, por supuesto cobrada, las lectoras y lectores de Batman podían salvar a Robin o asesinarlo.

DC Comics lo vendió de la siguiente manera: "Robin morirá porque el Joker quiere venganza, pero tú puedes prevenirlo con una llamada". DC puso al servicio del lector dos teléfonos, uno para salvar y otro para matar. Así de contundente. Metafórico, pero contundente. El Joker podía matar o Robin o, como solía pasar en los cómics de aquella época, fallar por muy poco. Llamaron más de 10000 personas y poco más de la mitad optaron por la muerte de Robin. Su destino estaba sellado. Robin moriría. Y así fue en ese número Batman #428: A Death in the Family (Una muerte en la familia). Un número, por cierto, del que se hicieron dos versiones. Una con Robin muerto en los brazos de Batman y otra con Bruce sonriendo porque su mano derecha estaba herido, pero vivo. Ambas versiones están añadidas en esta edición que os traemos hoy aquí.

La fecha oficial de la muerte nos lleva hasta 1988. Cinco años duró Jason Todd. Ya saben que luego acabaría regresando por motivos que ahora no vienen al caso, pero por aquel entonces y sobre todo por el modo telefónico de matarlo, la noticia llegó incluso a los telediarios. Y no solo eso ya que el transcurrir de los años, incluyendo nuestra época actual, siempre ha estado marcado por esta muerte que, lógicamente, dejó muy tocado a Batman. Si ya de por sí Bruce Wayne siente culpa, ira y venganza por el asesinato de sus padres al salir del cine, la muerte de este Robin a manos del Joker acabó por sumar una titánica losa más al corazón del murciélago. Aún hoy en día, como hemos visto en la etapa actual de Zdarsky y Jorge Jiménez, los recuerdos de perder a uno de sus aliados perturba a Wayne.

Este cómic, que ECC vuelve a reeditar en su formato Grandes Novelas de Batman, es pura historia de las viñetas. Si eres fan de Batman es un cómic que tienes que tener y esto va más allá de la propia calidad del tebeo en cuestión. Estamos ante una aventura propia de su época. Con un Batman y un Robin que tienen que derrotar al villano, viajando por el mundo, y peleando de día aunque su territorio sea la noche de Gotham. Eran productos ochenteros, entretenidos, con muchas artes marciales, villanos locos, guiños a los conflictos bélicos que vivía en aquella época Estados Unidos etc etc. De hecho aquí, bajo el contexto de un Joker que trafica con armas y misiles aparece incluso como embajador de... bueno, si alguien no lo ha leído le dejo la sorpresa.

Respecto al guion de Jim Starlin, la historia gira en torno a este Joker que nuevamente pone en peligro al mundo a la vez que Jason Todd descubre que su verdadera madre no es la que él piensa y que además la real esta viva. La trama se dividirá en estos dos puntos para acabar desembocando en la muerte de Robin. Sí, lo sé, es spoiler, pero es que el título del cómic se llama "Una muerte en la familia" y sale Robin muerto. ¡Es lo que hay, amigos! La historia, a mi parecer, es bastante entretenida y el dibujo liderado por Jim Aparo notable.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Lo que está claro es que es un cómic que tiene más importancia por lo que sucede que por la historia en general, que no pasa de divertida y entretenida con los puntos fuertes y débiles de la época de la que fue hija. No termina de ser infantil aunque está alejada de la oscuridad de otras eras del personaje. A mí, en líneas generales, me gusta mucho releer épocas ochenteras de Batman. Son amenas, disfrutas y ese traje en su versión gris y azul me encanta.

Conclusión: es historia de los cómics y de Batman. Otra muerte que marcó su vida. El momento teléfonico pre-muerte es, como mínimo, para adentrarte en la historia una vez en la vida. Si gustan, disfruten de la lectura.

Análisis técnico del cómic: guion de Jim Starlin, dibujo de Jim Aparo, contiene Batman núms. 426-429, Batman Annual núm. 25 USA, cartoné tapa dura, 160 páginas y un precio de 23 euros.