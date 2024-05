Notre Dame de París: la obra de Victor Hugo en un cómic de George Bess

No es nada fácil tomar la decisión de coger obras míticas de la literatura y trasladarlas al mundo del cómic. Principalmente porque todas ellas tienen siempre a su lado una legión de incondicionales lectores que, en muchos casos, están a la que saltan para ver si dichas adaptaciones respetan la obra original o si por el contrario la destrozan. Por ello, cualquier adaptación es mirada con lupa.

En este caso os traigo a la sección un cómic que forma parte de un conjunto de obras que adaptan clásicos de la literatura y los pasan a las viñetas. El autor en cuestión, George Bess. Las obras, de momento, adaptadas: Frankenstein, Drácula y la que hoy reseño, Notre Dame de París. La editorial que lo trae a España, Norma Editorial.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion y dibujo de George Bess, cartoné tapa dura, 208 páginas, tamaño de 24 x 32 y un precio de 38 euros.

Vamos a París

La leyenda del Jorobado de Notre Dame con un espectáculo visual descomunal

George Bess demuestra de nuevo con Notre Dame de París por qué su éxito con el Drácula de Bram Stoker y el Frankenstein de Mery Shelley no fue casualidad. Bess hace un trabajo espectacular, no solo adaptando el guion de manera notable sino también ofreciendo un espectáculo visual en blanco y negro que te impacta nada más abrir el tomo. Tomo, por cierto, con un estilo y un tamaño que, como suele ocurrir con Norma Editorial, aumenta y mejora la experiencia del lector. Tamaño adecuado. Papel adecuado. Y como no, una portada que te llama la atención y te evoca a esas grandes obras literarias que se están adaptando en esta serie.

A nivel de argumento, la historia es de sobra conocida. Estamos ante un clásico del siglo XIX y como tal su calado en la cultura popular está de sobra contrastado. La famosa historia de amor, obsesión y tragedia que tiene como protagonistas a la catedral de Notre Dame, la gitana Esmeralda, el jorobado Quasimodo y el villano de la historia, el archidiácono Claude Frollo. Todo ello con París latiendo dentro de la obra en una época en la que dicha ciudad lucía su belleza y crueldad al unísono.

Bess adapta la obra de Victor Hugo con la contundencia y belleza que merece. Belleza y fealdad, ojo, porque aunque el dibujo de Bess sea colosal lo que refleja en muchas ocasiones es horrible, decadente y extremadamente cruel. A través de capítulos, ligeramente cortos, Bess avanza a través de la obra de Victor Hugo con una narrativa cuidada, pero muy ligera. Usando muchos planos generales para mostrar esa París del Siglo XV que maravillaba y apestaba a partes iguales. El dibujo es tan espectacular que el ritmo de lectura se ve condicionado por él o, como mínimo, te obliga a pausas más largas de lo normal para apreciar todos los detalles que se muestran en las viñetas y en las splash pages que nos ofrece.

Os dejo varios ejemplos del apartado visual que roza la perfección con un trabajo de documentación y detalle digno de un artista mayúsculo. Arquitectónicamente hablando, el trabajo es sublime respecto a la Catedral de Notre Dame:

En estas imágenes que os acabo de dejar aquí se puede ver no solo un dibujo sobresaliente sino un entintado a mano de una maestría titánica. Igual que la capacidad del autor de reflejar la belleza de Esmeralda a través de una simple mirada, la vulnerabilidad y tragedia de la fealdad de Quasimodo o la ira y maldad del religioso Frollo. Brutales todos ellos.

Por otro lado, el magnetismo de la catedral de Notre Dame es indudable y Bess sabe sacarle el mejor partido posible. Ya lo tratamos en otra obra que trajo a España, Norma Editorial. Hablo de La resurrección de Notre Dame, guionizado por Salva Rubio y dibujado por Eduardo Ocaña. Preciosa historia del hombre que reformó la catedral y por tanto la salvó de su desaparición, el restaurador Eugène Viollet-le-Duc.

Bess también logra atraparte con la belleza de una de las construcciones más importantes de la historia y que aquí es gobernada por un villano, pero con un alma que pertenece al corazón de Quasimodo. Ese contraste entre lo puro y lo cruel, lo bello y lo feo o el amor y la obsesión hacen de esta obra una cita ineludible con la historia de la literatura. Si nada falla, esta no será la última obra de Bess y de buen grado esperaremos más adaptaciones de este autor completo que nos fascina cómic tras cómic.

Conclusión: no solo es recomendable en el caso de este Notre Dame de París sino en la totalidad de las obras que George Bess ha ido adaptando. Aconsejo subirse a este tomo, pero también a Drácula y Frankenstein, porque dudo de que una vez leído este cómic, no quieras hacerte con el resto. Gran adaptación que luce mucho más por su espectacular apartado visual. La edición, cuidada y con una portada bellísima, invita a conocer el universo de Bess. Si gustan, disfruten de la lectura.