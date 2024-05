Marvel 1602: qué pasaría si el universo Marvel naciese en el siglo XVII

¡Cuántos "y si" hay en la vida de todos y cada uno de nosotros? Innumerables. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ir por la izquierda hubiese ido por la derecha? ¿What if...? Por supuesto los cómics no han sido ajenos a esto y eso hace que cosas ya establecidas puedan cambiar de muchas maneras diferentes. En algunas ocasiones, como en la nueva etapa de Hickman con Ultimate Spiderman podemos ver qué pasaría con Peter Parker si nunca le hubiese picado una araña radiactiva, por poneros un ejemplo, pero en este caso os voy a llevar de la mano de Neil Gaiman al siglo XVI. Concretamente a 1602.

Gaiman es de sobra conocido en el mundo de los cómics por aterrizar en el sello Vértigo con la maravillosa The Sandman. Una historia que demostró por qué Neil es un autor a todos los niveles. El escritor inglés es multidisciplinar y es capaz de escribir cómics, novelas, guiones de película, teatro etc etc etc. Estamos ante un genio, tremendamente cultivado, y un experto en llevar al mundo de la ficción a cotas altísimas. Por eso si a alguien había que encargarle llevar a superhéroes a una fecha como 1602, para redefinir el universo Marvel, él debía ser el elegido.

Lo que hace aquí Gaiman es coger a personajes tan míticos como Nick Furia, Spiderman, Los 4 Fantásticos, Daredevil, Viuda Negra o Magneto y situarlos como si hubiesen nacido y convivido hace siglos. Todo ello ambientado por un dibujo ambiental descomunal de Andy Kubert.

Ahora vamos con más detalles, pero antes os doy los detalles técnicos del cómic: guion de Neil Gaiman, dibujo de Andy Kubert, cartoné tapa dura, contiene 1602 1-8, 232 páginas y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

Conspiraciones y juego de tronos Marvel en 1602

Como he comentado al inicio estamos ante una genialidad de Neil Gaiman que ya fue un éxito cuando se publicó y que ahora recupera Panini en su formato Must Have (debes tener). En algunas ocasiones se pueden poner en duda las decisiones de la editorial sobre las historias que eligen para entrar en esta colección, sin embargo, aquí el acierto es indudable. Esto es un Must Have en toda regla y con que tengas un ligero conocimiento del universo Marvel sabiendo qué personajes son los más importantes, vas a disfrutar muchísimo con esta historia.

Gaiman nos sitúa en 1602 y allí coloca diferentes piezas en un tablero repleto de bandos y conspiraciones que bien podrían tener un anexo en la ya desaparecida serie Juego de Tronos. Tendremos a Nick Furia siendo el jefe del servicio secreto de la Reina. El doctor Extraño será el mago del reino. Peter Parker, lejos de tener poderes arácnidos, será la mano derecha y aprendiz de Furia. Daredevil hará las veces de espía, como la Viuda Negra. Magneto, inquisidor, estará en España junto a Wanda y Pietro. También irán apareciendo mutantes como Carlos Javier (Charles Xavier), Los 4 Fantásticos y varios personajes más que no puedo desvelar porque haría spoilers claves dentro de la trama y el factor sorpresa no se puede perder ya que hay mucho juego de detalles y guiños en lo que hace Neil.

Gaiman consigue dar un nuevo contexto a cada personaje sin perder la esencia del mismo, pero lógicamente haciendo los cambios necesarios para adaptarlos a 1602. Lo hace con una narrativa pausada, que no lenta, y tomándose su tiempo para situar cada pieza del tablero de la mejor manera posible. Son 8 grapas y no exagero si digo que lo más decisivo viene en las tres últimas. Ojo, eso no quiere decir que las cinco primeras tengan poco contenido o no sean entretenidas, aunque sí es cierto que si cogemos la habitual estructura de presentación, nudo y desenlace, hay que decir que hay bastante presentación y un nudo que se trabaja a fuego lento.

Lo bueno del guion es que te atrapa con el magnetismo que tiene el hecho de ir descubriendo qué papel tiene cada superhéroe en esta reinvención. Esa es la magia de la historia. La evolución de los de siempre en un mundo que nunca había existido. Eso provoca que si aparece Daredevil, el lector note un pellizco. Y si aparece después Magneto, otro puntito más de curiosidad. Y así uno detrás de otro hasta llevarte al desarrollo y luego al desenlace. Gaiman además demuestra que es un erudito a la hora de realizar ficción de época con un toque oscuro y Sandmaniano.

Por otro lado está Andy Kubert, acompañado por Richard Isanove, del que os dejo varios ejemplos de su dibujo:

Su dibujo le queda perfecto al estilo Gaiman y los diseños de los personajes Marvel adaptados a la época son maravillosos. Mención aparte merecen los mutantes y también Los 4 Fantásticos, que no solo están muy bien redefinidos en sus respectivos diseños sino que son usados por Gaiman para tocar temas tan importantes como la política, la realeza, el racismo y el juego de poderes de una época que ya de por sí se ofrece a ello. Si eres fan de los misterios y conspiraciones de palacio, no dudes en hacerte con este cómic, que, vuelvo a repetir, es un Must Have de la M a la E.

Conclusión: sello Neil Gaiman al servicio de una Marvel que le dio la libertad necesaria para usar toda su imaginación. Una gran historia de época, original y bien construida que hará las delicias de cualquier tipo de lector. Recomendado sobre todo para gente que disfruta de una lectura adulta con muchas capas en la narrativa y en el guion. El dibujo no se queda atrás y te hará retroceder hasta 1602. No me olvido del color, básico para la ambientación oscura y despiadada de la época en la que nos situamos. Si gustan, disfruten de la lectura.