Muchas cosas que decir y muchas cosas que matizar con este Daredevil Amor y Guerra que, de primeras, necesita que se mencione a los dos genios que lo hicieron posible. Uno es nuestro todopoderoso Frank Miller, creador de genialidades varias entre las que se encuentra la etapa que definió verdaderamente al propio Daredevil y que hemos analizado aquí en esta sección tanto en su edición integral como en la que acaba de sacar Panini. En segundo lugar, Bill Sienkiewicz, otro monstruo de los cómics que aquí deja salir toda un originalidad y libertad para poner al servicio del lector un producto complejo y no apto para conservadores.

Mencionados los genios detrás del cómic, más matices. Este Amor y Guerra se llama así aunque no solo tenga esta historia en su interior. De hecho tiene dos. Una muy corta sobre la eterna lucha entre Daredevil y Kingpin y otra que trata sobre Elektra y su esencia como villana/heroína. En la primera historia, Kingpin mezclará su eterna lucha por destruir a Daredevil con la búsqueda de un remedio médico para la enfermedad de Vanessa, el amor de su vida. Todo ello con un enfermo mental como esbirro que, se lo aseguro, te congela la sangre. Hay escenas con una mujer en la que dicho personaje te hace tener ganas de vomitar pese a que, por suerte, no llega a pasar nada grave debido a su obsesión. Esta historia dura poco, ni siquiera el primer tercio del cómic y ahí ya se puede ver que tanto Frank como Bill están desatados en esta obra.

Desde el minuto 1 vemos un toque psicodélico, onírico, extraño, sucio y lleno de excentricidades artísticas que, si no estás preparado para ello, te puede sacar de la narrativa. Este es un material para muy cafeteros, no para iniciados, y si esperas algo mainstream de los dos personajes te estarás equivocando claramente. Son personajes mainstream, autores muy conocidos, pero con un estilo aquí totalmente lleno de libertad y anarquía. Resumen: hicieron lo que les dio la gana porque, no puede ser de otra manera, se lo ganaron en su día.

Os dejo varias imágenes del dibujo de Bill incluyendo una de la colosidad de Kingpin, hecho muy destacado en el dibujo de este Amor y Guerra:

Mención aparte merece la edición. Enorme. Perfecta para coleccionistas y repleta de extras que harán las delicias de los mismos. Ahora bien... ¿Este cómic es para todo el mundo? No. Por precio y por contenido. Si eres un fan de ambas historias y de la pareja Miller-Sienkiewicz, lánzate de cabeza, sin embargo, si eres de productos más tradicionales, sobre todo por el dibujo, échate a un lado sin miedo al que dirán.

Os dejo comparativa de tamaños e imágenes de este Marvel Gallery Edition:

¿Qué historia es mejor? Es más compleja, por contenido, la segunda ya que es prácticamente la totalidad del tomo. La realidad es que esto es una historia de Elektra en su mayoría, pero claro, el que vende más es Daredevil y eso hace que se llame la atención con la primera historia y con encabezamiento del tomo. Aún así, aquí la que manda mayormente es Elektra y ese guion de "Asesina" es el que realmente predomina aquí. Personajes más locos, más atrevidos, con malos muy malos y una mezcla de género policial y thriller político en el que un agente de la CIA y la propia Elektra harán de hombre de la ley y mujer fatal en plena investigación.

Hablamos de 1986 así que no le den vueltas a nada y piensen en el contexto de la época. Además, el tema político criticará tanto a republicanos como a demócratas haciendo complicado a veces saber quién es peor de los dos y quiénes son los villanos o héroes de la historia. Toque Frank Miller, por supuesto.

Conclusión: edición y dos historias para muy cafeteros. Primera historia más típica y segunda más loca. Una de Daredevil y otra de Elektra. Si entras en su locura y excentricidad te encantará. Si necesitas una garantía solo tienes que mirar quién firma guion y dibujo. Dos genios. Si gustan, disfruten de esta enorme lectura.

Antes de finalizar os dejo con el apartado técnico del cómic y con más imágenes: guion de Frank Miller, dibujo de Bill Sienkiewicz, contiene Daredevil Amor y Guerra / Elektra Asesina 1-8, cartoné tapa dura, tamaño de 23.5X33, 376 páginas y un precio de 55 euros.