El sello de Akira: Daredevil, Vengadores Crepúsculo y guerra de Lobezno y Dientes de Sable

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de abril vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver Daredevil, Vengadores Crepúsculo y la guerra de Lobezno y Dientes de Sable.

Daredevil, el cura de la Cocina del Infierno

Sí, Daredevil es cura. Como lo leen. Después de la maravillosa etapa de Chip Zdarsky y Marco Checchetto, con la inestimable colaboración de Jorge Fornés, la cabecera de Daredevil ha pasado a manos del guionista Saladin Ahmed y, en mi opinión, ha cogido muy bien el testigo. Ahmed ha cogido lo que dejó Zdarsky y lejos de reiniciar sin más, olvidando lo pasado, ha mantenido la continuidad dándole un toque diferente aunque relacionado. Matt ahora es cura y alterna su papel como padre al cuidado de jóvenes con problemas con su rol de justiciero.

La verdad es que tenía miedo de esta nueva etapa y tanto en guion como en dibujo, me está convenciendo. Estoy dentro al 100%. Ahmed ha cogido la parte callejera de Daredevil y la ha mezclado con su lado católico, algo que fundamenta mucho al personaje debido a sus férreas creencias. Además, se ha mezclado bien con el dibujo de Aaron Kuder, aunque ya sabemos que con él no hay mucha continuidad. En la grapa 3 hizo la mitad y en esta cuarta descansa y aparece un acertado Germán Peralta.

¿Es necesario leer lo anterior para meterse en esta grapa? Sí. No toda la etapa de Zdarsky, pero mínimo desde la grapa 1 de esta nueva cabecera. En este episodio tenemos al siempre interesante Bullseye que se mezclará con una trama demoniaca, periodística y de mafias. ¿Recordáis El Exorcista? Pues atentos a este número.

Precio: 3,30 euros

Vengadores Crepúsculo: el Capitán América viejuno

Si en DC, Kingdom Come nos llevó a un futuro distópico donde Superman estaba retirado y el mundo se iba a pique, aquí tenemos lo mismo o muy parecido con el Capitán América como personaje principal. Zdarsky, en estado de gracia desde hace mucho tiempo, diseña en 4 grapas una historia fuera de continuidad que promete emociones fuertes. Todo esto junto a Daniel Acuña y su toque psicodélico que nos llevará a un futuro con mucho color y mucho que perder para la humanidad.

En este primera grapa de presentación veremos al Capitán América, mayor y sin suero del súpersoldado. Ya no queda más en su sangre. Esta retirado. Casado y con achaques de la edad. Como Luke Cage o Matt Murdock. Pero cuando el Capi ve en televisión que se está diciendo que Cráneo Rojo fue un héroe luchando contra Hitler y no el monstruo que él combatió, Rogers tomará las riendas y volverá al tajo. Todo ello con un inesperado villano, el hijo de Tony Stark, que forma parte de una era de control y censura por parte del gobierno y SHIELD. Este joven Stark, chulo y bastante despreciable, retará al Capitán.

Esto es un Kingdom Come de Marvel y Zdarsky plantea buenas premisas que hacen atrayente este universo. Al ser una primera grapa, no se puede decir si será bueno o malo, aunque tiene buena pinta. Ojo, al ser un futuro distópico, el lector que entre aquí debe ser fan de estas salidas de continuidad. Y si eres novato, con saber más o menos los personajes del universo Marvel, te encontrarás cómodo leyendo esto. Acuña está muy bien y la narrativa es dinámica. Puede ser el inicio de algo grande.

Precio: 2 euros (precio oferta por ser el primer número)

La esperada guerra entre Lobezno y Dientes de Sable

¡De lo más esperado del año! Como no puede ser de otra manera cuando se mezclan en las viñetas dos archienemigos como Lobezno y Dientes de Sable. Se odian. Se quieren matar. Y cuando eso se junta, la sangre y la violencia, propias de la cabecera de Logan, el espectáculo está servido.

Panini va a publicar este arco con grapas dobles en este pequeño parón dentro de la cabecera de Lobezno que firman Benjamin Percy y Juan José Ryp desde hace tiempo. Una cabecera que finalizó el arco de la lucha entre Logan y la Bestia para después ir a saltos con un crossover con el Motorista Fantasma, colaboraciones con Spiderman o Capitán América, el duelo por separado entre Predator y Lobezno, que iba aparte, y ahora con esta guerra con Dientes de Sable.

¿Qué nos vamos a encontrar aquí? La locura violenta total. Es de las grapas más violentas, sangrientas y explícitas de los últimos tiempos. Niñas y niños no pueden entrar aquí. Contenido para adultos. Aquí veremos a Dientes de Sable colaborando con... muchos Dientes de Sable. Procedentes de universos alternativos, algo muy actual en Marvel, todos ellos irán a por Lobezno y a por todo lo que le rodea en plena Caída de X. Matarán a todo lo que se ponga por delante para hacerle sufrir y Logan estallará de ira cuando eso pase.

Este inicio es espectacular. El guion va a toda pastilla, pero el dibujo no se queda atrás y es violentamente explícito. Una guerra entre Lobezno y muchos Dientes de Sable merece algo contundente y aquí se muestra. Ha superado mis expectativas, la verdad. Imaginaba algo fuerte, pero no tanto. Marvel se ha atrevido y los lectores salen ganando. Para mí, entrar aquí como lector me parece de las mejores elecciones posibles dentro del mercado y todo apunta a que puede ser un arco histórico.

Precio: 6,50 euros