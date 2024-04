Geiger, el nuevo superhéroe atómico de Geoff Johns y Gary Frank

Más de una vez me ha pasado que un cómic, seguido grapa a grapa, ha perdido mi interés o no me ha dado todo lo que necesitaba para seguir con la trama. Eso suele ocurrir, a veces porque no es un cómic para mí o porque el ritmo decae y te acabas bajando de la historia en cuestión. Eso me pasó con Geiger después de analizar en esta sección las dos primeras grapas. La premisa me gustaba, el dibujo es espectacular, pero tras la segunda grapa me quedé un poco descolocado porque, siendo la segunda de seis en total, no terminó de engancharme.

En el mundo de los cómics, saturado de productos, muchas veces lo que se hace es bajarte de la grapa y esperar al tomo y eso es lo que hemos hecho en Libertad Digital con este Geiger de Geoff Johns y Gary Frank. ¿Ha mejorado la cosa con la recopilación en cartoné? Sinceramente creo que sí. Este Geiger gana mucho más con una lectura de seguido que esperando mes a mes. Vamos a analizar los porqués.

Antes de continuar, análisis técnico del cómic: guion de Geoff Johns, dibujo de Gary Frank, editorial Planeta, cartoné tapa dura, 216 páginas y un precio de 20 euros.

A por la reseña

Lectura rápida que, para mí, es mejor en tomo que en grapa

El argumento de esta nueva historia de Geoff Johns, como ya contamos en su día, gira en torno a un apocalipsis nuclear, cuyo origen y razón de ser son aún desconocidos, que ha destruido la civilización tal y como la conocemos. Se habla de una ‘Guerra Desconocida’ que asoló el mundo y que hizo irrespirable el aire del exterior. Las personas solo pueden salir al exterior protegidas con un traje especial y viven de lo poco que pueden encontrar en los restos de pueblos o ciudades. Todos necesitan protección, menos una persona, Tariq Geiger, que no solo vive sin protecciones especiales sino que también ha conseguido poderes tras la explosión. Es un hombre radioactivo que solo puede controlar su poder de destrucción con dos barras de boro que hacen las veces de armas. Como Daredevil, pero en plan radiactivo.

Geoff, sin hacer alardes de un argumento complejo, introduce ese factor diferencial de tener un personaje principal con poderes, en principio nucleares, y al que rodean varios misterios. ¿Cómo ha conseguido sus poderes? ¿Por qué ha sobrevivido a la explosión nuclear? ¿Qué ha sido de su familia? ¿Qué queda del mundo? ¿Quiénes son los buenos y los malos de esta historia? Es ahí cuando entran, con calma, los secundarios y los villanos. En su momento leí hasta la segunda grapa y me faltó aceleración. Ahora, leído el tomo, veo que es en la tercera donde empiezan a desarrollarse las cosas con más velocidad encontrando dos niños que activan la historia y un villano asqueroso y mimado que es el ‘Rey de las Vegas’.

"Si algo tiene este Geiger de Geoff Johns y Gary Frank es que se toma su tiempo a nivel narrativo. Si en la primera grapa nos encontrábamos con una historia que planteaba en 48 páginas el contexto del mundo postapocalíptico y del protagonista principal, en esta segunda de 40 se amplía la gama de personajes y se incluye una misteriosa mochila y un origen del porqué Geiger se convierte en este poderoso ser radiactivo. Eso sí, este segundo ‘episodio’ casi es una continuación de la introducción a la historia del primero, por lo que podríamos decir que aún seguimos con la presentación de este nuevo universo creado por Johns". Esto comenté en la reseña de la segunda grapa. Y lo mantengo. Las dos primeras entregas fueron una gran presentación cocinada a fuego lento. Eso sí, a partir de la tercera todo se reactiva y sin tampoco ofrecer algo que te vaya a cambiar la vida, Geiger mejora notablemente.

Lo que sí me parece necesario matizar es que, siendo esta una historia que puedes leerte y no volver a mirar hacia atrás, Johns ha diseñado este Geiger como el inicio de un nuevo universo que, según parece, nos dará a conocer más superhéroes de este perfil con otros protagonistas que llegarán desde el pasado para, supuestamente, formar una especie de Vengadores a lo Geoff Johns. Geiger, por supuesto, será uno de ellos. Ahora bien, el lector que no quiera seguir puede leer este tomo, pasar un rato entretenido y no darle más recorrido. Si por el contrario, este nuevo universo llama tu atención, ya en el mes de junio llegará a Planeta ‘Chatarra Joe’, uno de estos personajes que forman parte de algo más grande.

Lo mejor del tomo es el desarrollo de Geiger. Estéticamente es una pasada. Más aún cuando se transforma y muestra todo su poder y, por otro lado, tendremos el típico héroe atormentado al que unos niños devuelven las ganas de vivir. Sí, lo sé, esto ya está muy trillado, pero Johns le da ciertos toques diferentes como el rollo Mad Max que vemos aquí o ese misterio, con gobiernos de por medio, de qué paso en esa ‘Guerra Desconocida’. Por supuesto, Gary Frank es el que da vida con imágenes a este rollito postapocalíptico y, como siempre, deja grandes escenas de acción:

No está mal, la verdad. Creo que gana mucho en conjunto y con una lectura sin parones mes a mes. Debes tomarte con calma el inicio, eso sí, pero en cuanto coge velocidad tenemos un cómic muy apañado para los amantes de la ciencia ficción. Además te acaba picando la curiosidad por ver qué hay más allá de este Geiger y si el nuevo universo de Johns valdrá la pena con más entregas.

Conclusión: los amantes de la ciencia ficción pueden picar y ver si les gusta. No tiene un mal equilibrio páginas/precio y se puede leer de manera autoconclusiva aunque sea un universo más grande. Paciencia al principio y acelerón al final. El dibujo de Gary Frank, brutal. Si gustan, disfruten de la lectura.