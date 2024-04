¿Qué cómic leer antes de ver la película Deadpool vs Lobezno?

Se acerca el estreno de una de las películas de Marvel que están llamadas a rescatar este universo que tras Vengadores Endgame ha dejado más fracasos que éxitos. Hablo por supuesto del UCM y de la tercera parte de Deadpool cuyo principal reclamo es el retorno de Hugh Jackman en su mítico papel de Lobezno. De hecho la película se llama Deadpool vs Lobezno. Más claro, agua.

Debido a ese próximo estreno y como suele ocurrir cuando una película se acerca, Marvel y compañía se ponen las pilas en recuperar contenido del personaje o personajes en cuestión o incluso lanzan nuevas cabeceras que tienen que ver con la cinta que se va a estrenar. En este caso Panini nos trae una compilación de historias de Masacre (nombre por el que se conoce a Deadpool en los cómics españoles) firmadas por el guionista Daniel Way. Lo hace en su formato Marvel Heroes que, ojo, aparte de este, tendrá un tomo en el mes de junio con, precisamente, el Lobezno de Daniel Way.

Ahora entramos en materia con este tomo de Masacre, pero vamos antes con el apartado técnico del cómic: guion de Daniel Way, dibujo con artistas como Steve Dillon o Paco Medina, cartoné tapa dura, editorial Panini, contiene Wolverine Origins 21-25, Deadpool 1-12 y Thunderbolts 130 y 131, 472 páginas y un precio de 47 euros.

Vamos con la reseña

Enfrentamiento entre Lobezno y Masacre con el espectacular dibujo de Dillon y Medina

Solo por las primeras 100 páginas de este tomo de más de 400, ya valdría la pena comprarse este tomo. ¿Por qué? Porque este Marvel Héroes de Masacre arranca con una historia autoconclusiva que tiene como protagonistas a Lobezno y Masacre, que se enfrentarán a muerte el uno contra el otro durante varias grapas y lo harán bajo el dibujo de una leyenda de los cómics como Steve Dillon. El señor Dillon, mítico por sus colaboraciones con Garth Ennis en Hellblazer, Predicador o el Castigador, está aquí al servicio de un combate sin piedad entre dos de los mejores asesinos del mundo Marvel. Masacre con su sentido del humor. Logan con su mala leche habitual. Juntos y revueltos. Y lo mejor de todo es que el guion tiene un giro final inesperado que te deja pegado al asiento. Resumen: brutal.

Os dejo algunas imágenes de este inicio del tomo:

Puesto el listón muy alto al inicio del tomo con Dillon, Logan y Masacre, nuestro amigo Wade Wilson entrará a partir de ahí en las grapas principales de su propia cabecera con divertidísimas historias que le llevarán a enfrentarse a los Skrulls (de ahí el título de Invasión Secreta), a un ejército de zombies y a un duelo contra el mismísimo Norman Osborn (Duende Verde). Eso estará englobado en esas 12 grapas de Deadpool USA. Además, el tomo finaliza con dos grapas relacionadas con los Thunderbolts, el grupo de villanos reconvertidos en supuestos héroes por Osborn. Un tomo, como pueden ver, muy completito, variado y con arcos bien marcados perfectos para picotear.

El cómic es muy divertido. No me voy por las ramas y lo dejo claro desde el primer momento. Tiene toda la esencia gamberra de Masacre con diálogos desternillantes y con la locura de este antihéroe tripolar que en la mayoría de las ocasiones no sabe lo que está haciendo. Masacre siempre ha sido un personaje con un tipo de lector muy definido y como no engaña a nadie, la persona que entra en su mundo suele hacerlo convencida de lo que va a leer. A mí personalmente siempre me ha gustado, aunque en dosis controladas. Reconozco que es un personaje que me gusta bastante por su humor negro y gamberro, pero siempre tengo el cuidado de no excederme demasiado y no empalmar demasiadas lecturas seguidas para no saturarme. Este tomo está muy medido y no creo que llegue a saturar en ningún momento. Lo que sí creo es que empieza por todo lo alto con Way uniendo su camino al de Dillon y con la locura que es ver a Masacre enfrentado a Lobezno y eso puede hacer que, yendo de más a menos, el lector tenga sensación de que el culmen de todo ya ha pasado. ¿Se podría llegar a leer la primera parte al final y no estar perdido? Sí y no me parecería una mala fórmula, sinceramente.

Analizado el argumento, la esencia y el dibujo de Dillon, no me puedo olvidar del artista mexicano Paco Medina, que aquí tiene un papel protagonista dentro de esas 12 grapas de la cabecera principal de Masacre. Le queda de lujo a Paco este Wade Wilson como pueden ver en las imágenes que les dejo a continuación:

Si bien es cierto que no estamos ante la mejor lectura de Deadpool y ni mucho menos de Lobezno, este tomo sirve como aperitivo previo a la película. Ahora bien, si quieres algo más profundo de ambos personajes no puedo dejar de recomendar El Viejo Logan, Lobezno Honor, Arma X, Masacre La Guerra de Wade Wilson o El Bueno, el Feo y el Malo.

Conclusión: contenido medido y muy adecuado para leer Masacre sin llegar a saturarte. Way pone mucho gamberrismo y el dibujo de Dillon y Medina destaca por encima de los otros artistas que pasan por aquí. Lo recomiendo para aquellos que quieran picotear con el personaje o que quieran un duelo como el que la película promete. Obra muy notable. Si gustan, disfruten de la lectura.