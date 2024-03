Ascensión y caída del Imperio Shi'Ar: una aventura espacial de la Patrulla X

Os traemos de nuevo a esta sección una novedad de Panini que recupera en el formato Must Have la etapa de Ed Brubaker sobre la Patrulla X. Para aquellas personas que no conozcan a Brubaker, lo volvemos a repetir sin ningún tipo de problemas. Ed es un guionista que, ante todo, tiene un estilo muy noir, dotando a sus historias de un toque de oscuridad y misterio que recuerda a esas novelas de intriga que tanto han dado al propio género. Además, Brubaker suele adaptar cualquier personaje o personajes dentro de ese estilo, algo que hizo en esta etapa. Primero con Génesis Mortal y ahora con esta Ascensión y caída del Imperio Shi'Ar.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Ed Brubaker, dibujo con Billy-Tan y Clayton Henry, editorial Panini, contiene Uncanny X-Men 475-486, 312 páginas, cartoné tapa dura y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

Guerra estelar con el plan B de la Patrulla X

Antes de entrar en el argumento de este cómic que hace de segunda parte de Génesis Mortal os hago un breve recordatorio, con spoilers necesarios, de lo que pasó en el tomo anterior. Aviso de nuevo: spoilers.

Ya contamos en su momento que lo que hizo Brubaker con la Patrulla X fue arriesgado. Se fue al inicio de la segunda etapa de la Patrulla X, donde se dio paso de la generación inicial a la que históricamente ha tenido mayor calado con Lobezno, Tormenta, Coloso y cía, que se sumaban al grupo original que ya lideraba Cíclope. En este instante tan importante, Brubaker le dio la vuelto al asunto y nos relató el engaño de Charles Xavier ya que antes de mandar a Lobezno y cía a recuperar al grupo inicial a Krakoa, el profesor mandó previamente a un grupo de jóvenes que fueron masacrados en dicha isla. También cambió Brubaker el cómo salió de la isla Cíclope.

En ese nuevo giro de la historia por parte de Ed se nos hablaba de un nuevo hermano de Cíclope, Vulcano, el cual sí se salvó de esa masacre y buscó venganza contra el profesor y el resto de la patrulla en el primer tomo. Además, Brubaker llevó a este nuevo villano súper poderoso a otra dimensión lanzándolo al final de esa primera parte a una aventura espacial en la que quería vengarse también de aquellos que marcaron su dura infancia. De ahí que Vulcano se meta de lleno en esta ascensión y caída del Imperio Shi'Ar, primero como amenaza y luego como curioso aliado en una guerra civil galáctica. Todo ello con el Profesor Xavier formando un equipo B de la Patrulla X que se lanza en persecución de Vulcano para pararle los pies.

La historia es compleja, como pueden leer, y sí es necesaria la lectura de la primera parte para situarse bien de cara a leer este segundo tomo. Hay casos en los que no es necesario con los Must Have, es así en la mayoría de casos en los que se puede leer el cómic de manera autoconclusiva, sin embargo para esta lectura, sí se antoja necesario. Es más, si no conoces mucho de los X-Men vas a estar muy perdido.

Ahora bien, si dominas el contexto y tienes la previa bien realizada, este segundo tomo es igual de disfrutable que el primero y puede que incluso más. Lo que pasa es que la diferencia entre el primer y segundo tomo es que en Génesis Mortal tenemos al equipo titular y aquí a los suplentes. ¿Qué quiero decir? Que en el primero están Cíclope, Lobezno, Tormenta y, como dice un amigo mío, "toda la banda en plenitud", y aquí el Profesor Charles Xavier tira del plan B.

Salvo el Rondador Nocturno, aquí el resto son habituales secundarios y eso hace que no tenga tanto "punch" como el equipo más mediático. Aún así, el guion y la acción son de un nivel notable y, pese a sus carencias, Brubaker logra que rápido te adaptes a lo que pueden dar personajes como Polaris, Sendero de Guerra, Kaos, Rachel Grey y mi preferido, Darwin. Este novato en el grupo fue uno de esos adolescentes que lucharon en la masacre de Krakoa y es capaz de adaptarse a todo lo que se le ponga por delante. La evolución y adaptación en estado puro con un toque juvenil en un personaje que trae vientos nuevos al grupo y que deja escenas de acción espectaculares.

Otro punto a favor es todo el universo de los Shi'Ar que vemos aquí. Su guerra civil, sus amigos y enemigos, los malos y buenos dentro de dicha guerra... Toda esa parte en la que Brubaker profundiza en este imperio con toques conspirativos y dramas familiares a lo Juego de Tronos es de lo mejor del tomo. Eso sí, hay algunos momentos en los que el guion se espesa y se pierde ritmo narrativo. Algo salvable con los instantes finales, pero que se nota a mitad de lectura. Algún que otro lector puede venirse un poco abajo en esa parte antes de remontar. Lo bueno es que remonta.

A nivel de dibujo, gran trabajo creativo de Billy Tan sobre todo y de Clayton Henry. Ambos dan a esta aventura espacial un universo rico en detalles. Estilo blockbuster en su mayoría. Billy Tan lleva la voz cantante con la mayoría de grapas mientras que Clayton Henry se encarga de una de las más importantes.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Conclusión: si te gustó el primero, de obligada lectura para entender lo que pasa aquí, te gustará el segundo. Batalla espacial con el once suplente de la Patrulla X. Vulcano sigue funcionando como un gran villano y la oscuridad del Profesor Charles Xavier se sigue descubriendo por parte de Brubaker. El Juego de Tronos de los Shi'Ar, fantástico. Si gustan, disfruten de la lectura.