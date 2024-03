El sello de Akira: Hulk, Lobezno junto a Peter Parker y el regreso del Spiderman Superior

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de marzo vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver la nueva etapa de Hulk, que sigue brillando, Lobezno uniéndose a Spiderman en plena Caída de X y el retorno del Spiderman Superior.

Las transformaciones de Bruce Banner en Hulk, cortesía de Klein

Llevamos apenas 6 grapas de la nueva cabecera de Hulk firmada en guion y dibujo por Philip Kennedy Johnson y Nic Klein, respectivamente. En este caso, os traigo esta sexta grapa que estando inmersa en el argumento principal de esta nueva aventura, sí creo que puede ser un punto más para acercarse a la cabecera y empezar con ella. Todo ello diciendo que, lógicamente, es mejor hacerse con las anteriores, todas disponibles, y que te harán tener un enfoque global de todo lo que se está contando. Aún así, repito, esta cabecera tiene varios puntos de posible entrada accesibles y a la vez, no hay tantos números publicados como para no leer esta y hacerte con el resto.

Este nuevo Hulk, como dije en su día con la primera grapa, tiene un toque de terror y monstruos que sigue la estela de lo hecho anteriormente por Al Ewing en Inmortal Hulk, pero con, a mi entender, muchísima más oscuridad. Solo hay que ver el dibujo de Klein y las descomunales y terroríficas transformaciones de Banner en Hulk. Solo por es contundencia y visceralidad gore en las apariciones del monstruo verde, esta etapa ya vale la pena. El tono como digo es muy oscuro llevando al lector a la sensación de que una entidad maligna está acechando a nuestro protagonista en todo momento. Mejor dicho, protagonistas, ya que aquí, Banner/Hulk tendrán su particular Mandaloriano y Baby Yoda con Bruce y una adolescente.

Esta sexta grapa, como todas, mantiene ese mal rollo constante y además añade un crossover con el Motorista Fantasma. Al menos con algo parecido a ese mítico personaje. Por el medio encontraremos un pueblo azotado por un misterioso monstruo que, en principio, tiene relación con un señor que tiene visiones de actos atroces. La grapa se devora en minutos, tiene un gran ritmo y les aseguro que si son fans del terror, la oscuridad y el gore, este es su producto.

Precio: 3,30 euros

Lobezno junto a Spiderman

Si hay dos personajes que tienen millones de fans en el mundo de los cómics y el de las películas esos son Lobezno y Spiderman. En plena era de expectación, porque el cine unirá a Deadpool con Logan y con la Caída de los mutantes en los cómics, Marvel, a través del guionista Benjamin Percy, ha hecho un parón en la cabecera de Lobezno para mezclar a éste con personajes importantes del universo marvelita. En esta grapa se unirá a Spiderman para seguir buscando la derrota de Orchis, el grupo que ha expulsado a los mutantes de la tierra, pero anteriormente le hemos visto junto al Capitán América, Hulk o Pantera Negra. Eso sin contar con el apañado crossover que tuvo con el Motorista Fantasma.

Esta grapa llega justo antes de una nueva etapa en la cabecera de Lobezno donde se enfrentará a su eterno enemigo Dientes de Sable y además venimos de su duelo frente a la Bestia. Por eso se ha tenido este pequeño parón más destinado a entretener que a profundizar en las tramas. Aún así, el divertimento es más que efectivo y tanto en esta grapa como en las anteriores, los fans del personaje se lo van a pasar bien. Aquí, por ejemplo, Lobezno hará pareja con Peter Parker llegando a tener una lucha espacial ante los Centinelas. Todo ello con el contraste entre la mala leche de Logan y el humor de Peter.

La grapa funciona. No te a va cambiar la vida y es más un aperitivo para lo que viene que para profundizar en la idea del personaje de Percy, pero divertida es un rato. Por otro lado, el dibujo espectacular de Juan José Ryp queda en barbecho de momento y aquí tendremos a Ibrahim Moustafa que me ha sorprendido para bien. Le queda estupendamente este Lobezno al bueno de Ibrahim, autor del ya reseñado en esta sección ‘El Conde’.

Precio: 3,80 euros

Vuelve el Spiderman Superior

Mucho que explicar con este Spiderman Superior. Para aquellos que no tengan ni idea de qué es esto de Spiderman Superior, apunten. Hace unos años, Dan Slott tuvo la idea, original y desenfada de meter la mente de Otto Octavius, es decir, el Doctor Octopus, en el cuerpo de Spiderman, o lo que es lo mismo, Peter Parker. Esa idea, que para muchos parecía demasiado loca en su concepción, acabó por convencer a bastante gente y la cosa se extendió a una buena cantidad de grapas. Aquí tenemos un retorno a esta época dentro de la actualidad de Spiderman con alguna que otra revelación que mezcla pasado y presente de la que no quiero/puedo desvelar nada.

Ahora bien, no recomiendo esta grapa para nuevos lectores ya que además es un gran ejercicio de melancolía con todo lo que eso supone. Hay muchísimo que saber del pasado y no solo de esa idea que en su día tuvo Slott sino también con todo el trabajo que se está realizando ahora mismo con Spiderman. No es ni de lejos una lectura para entrar en el personaje y sí para aquellos que tengan ya mucho estantería rellenada con Parker.

Al dibujo tenemos a Mark Bagley que gusta a algunos y echa para atrás a otros tantos. Su dibujo desata odios y pasiones a partes iguales, aunque yo sigo pensando que le queda muy bien al personaje de Spiderman. Matiz importante. Este Spiderman 1 es en realidad el número 8 de la cabecera que está llevando Dan Slott.

Precio: 3,80 euros