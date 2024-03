Marvels Anotado: la obra de arte del cómic en forma de fotografía a lo grande

Es complicado, porque las opiniones son subjetivas y de todos los colores, pero hay obras que logran cierta unanimidad en los fans. Eso pasa con Marvels, el homenaje en forma de fotografía que Kurt Busiek y Alex Ross convirtieron en su día en toda una leyenda del género. La razón es simple: a través de un dibujo conmovedor de Ross, Busiek repasó todo el universo Marvel hasta la fecha a través de los ojos de un ciudadano normal, en este caso un reportero gráfico. Esa fuerza conjunta entre guion y dibujo se ganó rápidamente el corazón de los fans y la crítica, siendo este un producto que, en mi opinión, cualquier amante de los tebeos debe leer al menos una vez en la vida.

Este Marvels, para aquellos que no conozcan la mítica historia, nos pone en la piel del fotógrafo Phil Sheldon, el cual irá sacando instantáneas de los momentos más importantes del universo Marvel. Desde la aparición de la Antorcha humana hasta la llegada de Galactus, pasando por la muerte de Gwen Stacy y la persecución a los mutantes. Todo ello saliéndose del habitual punto de vista de los superhéroes y centrándose en las sensaciones de los ciudadanos que de un momento a otro empiezan a ver que hay gente diferente a ellos que salva o quita vidas, dependiendo de si son héroes o villanos. Busiek se salió del escenario principal y se situó en las butacas logrando que el lector llegue a sentir lo que supondría que todo esto pasase en su propia realidad.

Además, Busiek no se dedicó solo a dar un repaso a la historia de Marvel y nada más sino que logró transmitir las sensaciones de la sociedad y cómo evolucionaban a la vez que el mundo de los superhéroes se extendía en su rutina de vida. Es ahí donde radica la genialidad de este cómic, en la capacidad del guion de, a través de los saltos temporales de este fotógrafo, transmitir sorpresa, miedo, rechazo e incertidumbre ante la magnitud de ver a superhéroes surcando los cielos o peleando en plena calle. No es nada fácil situarse al otro lado y transmitir eso. Busiek lo logró y lo hizo con una sencillez compleja que asusta.

El guion, a mi entender, se divide entre la sorpresa e ilusión inicial de ver a superhéroes en tu ciudad, Nueva York, a ese miedo e incertidumbre sobre cómo acabará todo esto. Al principio es bonito todo lo que ocurre con estos héroes, pero como todo en la vida, cambia y madura de diferentes maneras. Se cometen errores. El mundo se pone en juego. Los prejuicios, como en el caso de los antimutantes, te hacen bailar entre el apoyo y el odio. Todo eso puede llegar a ocurrir y Busiek lo sabe llevar de manera excepcional a través de la cámara de Phil Sheldon. Se nota de manera evidente en los capítulos en los que las emociones de este fotógrafo se desatan. Para bien y para mal. Los de él y los de su familia, que también es muy protagonista.

Hay dos ‘episodios’ que me fascinan. Uno el de la muerte de Gwen Stacy, porque destruye el alma y a la vez la reanima del personaje principal, y la del racismo antimutante, con ese protagonismo de la hija de Phil que hace recapacitar a su padre. Son dos genialidades dentro de la ya obra de arte que es de por sí Marvels.

En cuanto a dibujo, es Alex Ross. Sé que mucha gente habla de que su fotorrealidad es estática, pero a mí no me lo parece y menos teniendo en cuenta el movimiento interno que me produce como lector el visionado de sus obras. Ross no necesita explicar su dibujo ya que habla por sí solo. Les dejo varios ejemplos para que vean que estético, sí, estático, no:

Este Marvels, como buena obra de culto, tiene diferentes ediciones. Desde la grapa hasta el Must Have que salió no hace tanto a través de Panini, pero sí creo que necesitaba una edición en toda regla para que los coleccionistas y amantes del medio se lanzaran de cabeza a por ella. Este es el caso de este Marvels Anotado de 504 páginas y que, aparte de un tamaño considerable para disfrutar de todo el esplendor de Ross, incluye tal cantidad de extras que, de hecho, estos superan en paginación a la obra en sí. Aquí lo pueden ver:

Es sin duda, la edición de Marvels. Repito, la edición. Tiene todo lo que puede necesitar un amante de la obra o cualquiera que viva la fotografía con la intensidad que merece. Solo hay que ver el sumo cuidado que se ha tenido incluso con la portada, en la cuál se destaca esa cámara de Phil por encima de cualquier otra cosa. Portadas, guiones, diseño de personajes y sobre todo explicaciones de todo lo que se ve o se esconde en las viñetas están en estos extras. Todo lo que se te ocurra de Marvels o te haya preguntado alguna vez, aquí tienes su explicación.

Como se suele decir, y aquí viene a cuento más que nunca, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo, por si acaso, os dejo varias y así llegamos a las 2000 o 3000:

Antes de la conclusión final, detalles técnicos: guion de Kurt Busiek, dibujo de Alex Ross, editorial Panini, contiene Marvels Annotated 1-4, Marvels Epilogue y Marvels 25th Tribute Variants, cartoné tapa duro, tamaño de 20.5x31 y un precio de 60 euros.

Conclusión: una edición de coleccionista para una obra que pide coleccionismo. No conozco a nadie al que no le guste Marvels. Más o menos, pero gusta. Su calidad es innegable más allá del fondo y la forma y estamos ante una obra de culto que bien merece ese calificativo. El cómic transmite durante y después de la lectura, porque no se puede acabar Marvels sin que tú mismo hayas ido evolucionando con la historia. Busiek llegó a ese punto de excelencia y al lado de Ross su talento explotó, para bien, por los aires. Si gustan, disfruten de la lectura.