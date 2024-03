¿Nueva película de Constantine?: cómo leer los cómics de Hellblazer en 2024

John Constantine o lo que es lo mismo, Hellblazer. Estamos ante un personaje de un calado tremendo en la historia de los cómics y que, en su debido momento junto a otras obras, encabezó la revolución del denominado "cómic adulto" de DC, el cual tuvo su máxima expresión en el ya desaparecido sello Vértigo. Es escribir Vértigo y mi corazón suspira. No lo puedo evitar.

En este reportaje os vamos a contar quién es John Constantine, qué se ha publicado del personaje en España y lo más importante, qué hay actualmente a disposición del público para poder empezar a leer Hellblazer. Todo desde un punto de vista general ya que un personaje que ha tenido 300 números en su serie original no es nada fácil de definir en un solo reportaje. Vamos con ello.

John Constantine, Hellblazer: Alan Moore y Jamie Delano dieron vida al mito

Ya hemos comentado muchas veces que varios de los personajes más importantes del mundo del cómic no nacieron en solitario en su propia cabecera sino que aparecieron en la de otro personaje y a partir de ahí se independizaron. Eso pasó con nuestro mago inglés borracho, pendenciero y timador, John Constantine. John nació en la Cosa del Pantano de Alan Moore y después, un buen amigo y socio de Moore, Jamie Delano sería el encargado de dar la forma definitiva al mito. Nos encontramos entre los años 80 y principios de los 90 y en el inicio de lo que sería un carrusel de guionistas que cogieron las riendas del personaje. La mayoría británicos, como no puede ser de otra manera, ya que John es inglés y todo lo que rodeó a Hellblazer está muy unido a ciudades como Liverpool, Newcastle o Londres. Además, Constantine nació porque Alan Moore aceptó incluir un personaje parecido al cantante Sting en la Cosa del Pantano y el parecido, como pueden observar, es un hecho.

Su lista de guionistas durante los 300 números que tuvo su cabecera es extensa: Jamie Delano, Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Mike Carey, Brian Azzarello, Denise Mina, Andy Diggle, o Peter Milligan.

En ellas encontramos a un auténtico hijo de... que no duda en anteponer el bien común a la vida de amigos y enemigos. John es un embaucador y un timador atormentado por un pasado lleno de tragedias y por una vida en la que la magia le llevará a lugares oscuros e insospechados. Si estás cerca de John, no te auguro un gran futuro vital, sinceramente. El gran atractivo del personaje es sin duda su forma de ser que se muestra detrás de esta estética de pelo rubio, gabardina, corbata y camisa blanca. Es el típico malote chulo y despreocupado, con un corazón escondido en algún sitio, que tiene una gran magnetismo por su ironía, sarcasmo y desfachatez. Un tío que sería capaz de engañar al mismísimo diablo y esto es literal en su obra. ¿He dicho ya que también es un borracho? Pues eso.

¿Cómo se publicó su historia? Hellblazer se puede dividir y así se ha hecho en España, sobre todo con ECC, por autores. Eso sí, tal fue su popularidad que muchas colecciones y recopilaciones ya no están disponibles y hay que irse al mercado de segunda mano para encontrar alguno de los tomos que en su día se fueron publicando. Algunas están, otros son más complicados de encontrar. Por esa razón os vamos a dar una muestra de lo que hay disponible actualmente.

Lecturas recomendadas y que siguen disponibles

Hace unos años, ECC se hizo con los derechos de DC para publicar sus obras en España y el personaje de Hellblazer estaba entre ellos. Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue coger toda la obra de Constantine y agruparla por autores, encontrando 3 tomos de Jamie Delano, otros tantos de Garth Ennis, uno de Warren Ellis etc etc etc. La fórmula funcionó y a día de hoy algunas de ellas solo están disponibles en el mercado de segunda mano. Por ese motivo os vamos a dar algunos consejos para poder leer historias de Hellblazer que sí podéis encontrar ahora mismo en vuestra librería de confianza.

Como la mejor forma de empezar por algo es hacerlo por el principio, empiezo esta guía de lecturas recomendando el primer tomo de la edición más reciente que ha sacado ECC sobre Hellblazer y que arranca, como no, por Jamie Delano. Este (foto) es el número en concreto del que os voy a hablar aunque, a fecha de publicación de este reportaje, aún tenéis la etapa de Delano de la anterior edición disponible en esos tres tomos que se publicaron en su día.

En este tomo tenemos, aparte de dos historias finales con la Cosa del Pantano, las nueve primeras grapas de la historia principal de Hellblazer y créanme cuando les digo que esto es una auténtica maravilla atemporal. Delano inicia el lore del personaje dando las claves de su forma de ser desde el primer número llamado ‘Hambre’. En una sola grapa, Delano cogió todo lo que se atisbaba con Moore para mostrarte cómo es John y hasta qué punto prioriza vencer al mal por encima de cualquier cosa. Este tomo es puro punk británico, con un dibujo feista maravilloso que le da un tono oscuro y ambiental a este nacimiento del personaje. Demonios, magia, pubs, estética punk, crítica política en un contexto marcado por Margaret Thatcher, música, sectas, cerveza, rituales... y tabaco, muchísimo tabaco, porque si algo caracteriza a John aparte de su gabardina y su pelo rubio de punta es que el hombre tiene más nicotina en el cuerpo que sangre.

Os dejo varios ejemplos del dibujo (Rick Veitch, Tom Mandrake y John Ridgeway) y del estilo de narrativa que, propio de la época, tiene bastante texto. Eso sí, los diálogos de Delano son geniales, por lo que mucho texto en este caso significa entretenimiento sin descanso.

Con este tomo se puede empezar perfectamente a leer Hellblazer y esta edición, que seguirá publicándose en los próximos meses, tiene muchos de sus tomos disponibles para poder continuar con Delano o con otros autores como Ennis. En caso de que quieras seguir buscando ediciones antiguas en segunda mano, te doy consejos. Si solo quieres picar algo puntual, puedes coger los tomos iniciales de las etapas de Delano y Ennis (destacando el arco hábitos peligrosos) o el único tomo de Warren Ellis. En el caso de Garth Ennis, la idea de la película de Constantine en la que Keanu Reeves interpretaba a un John que iba a morir de cáncer sale de esta etapa y es espectacular. Solo os digo que Constantine es capaz de timar a cualquiera. ¡A cualquiera! Por cierto, aquí en nuestra sección ya os hablamos de otra etapa de Hellblazer con Brian Azzarello, la cual americanizó mucho a John para no mucha felicidad de sus fans. Pero tuvo grandes arcos como ‘Entre Rejas’ que reseñamos aquí y que ECC sacó en solitario hace ya un tiempo.

Repasado brevemente lo más clásico del personaje y su cabecera de 300 números, Hellblazer se puede seguir leyendo a día de hoy con historias más actuales y que, salvando las distancias lógicas que hay con el material más demandado, son de una lectura más que interesante. De lo más actual y acertado tenemos ‘Ascenso y caída’, guionizado por Tom Taylor y dibujada por Darick Robertson, que formó tándem con Ennis y que también es famoso por su papel en The Boys.

Este tomo funciona a la perfección como lectura de picoteo, como punto de entrada ajeno a la colección clásica y también para que los fans del personaje rememoren los grandes momentos del mismo. En este cómic, un hecho del pasado volverá para atormentar a John y estará relacionado con la caída desde el cielo de personajes poderosos de la ciudad que aparte de quedar hechos papilla o empalados portarán unas extrañas alas a sus espaldas.

El dibujo macarra, contundente, visceral y violento de Robertson le queda que ni pintado a Constantine y Tom Taylor crea, en tres episodios, una historia integral con los mejores ingredientes que siempre han dado color al mundo de Hellblazer. El Constantine más cabronazo está de vuelta y Taylor le mete en más de un lío que hacen que la lectura del tomo se te pase volando. Además, como amante del fútbol, hay varios guiños a Liverpool que son una auténtica delicia.

Os dejo ejemplos del dibujo:

También me gustaría recomendar una historia más actual que además tiene relación con el universo Sandman, otra de las grandes obras del sello Vértigo. Constantine también hizo su aparición en Sandman y por eso tiene este tomo autoconclusivo en el que podemos encontrar una historia general a través de varios relatos cortos, todos relacionados. John volverá a Londres tras realizar un pacto con un sospechoso "yo" más mayor que le ofrecerá salvar la vida a cambio de... a cambio de algo. Constantine vivirá varias historias relacionadas con este extraño señor del ‘futuro’ y la verdad es que nos encontramos atisbos del mejor John. Gran trabajo de guion de Simon Spurrier con historias que rememoran el estilo que hizo triunfar a Constantine en sus 300 números originales.

Destaco sobre todo el relato alrededor de una sirena que es una auténtica maravilla, demostrando una vez más que el mejor Constantine siempre tiene detrás de sus historias una crítica social importante. Algo que también se ve en una historia relacionada con el Parlamento. Por otro lado destaco el dibujo de Aaron Campbell con ese toque sucio y siniestro que tan bien le hace y le sienta a la figura de nuestro mago.

Por último, os traigo una recomendación que sinceramente creo que se adapta mejor al lector que tira más hacia el lado superheroico que hacia la máxima expresión de lo que fue John en el sello Vértigo. Este The Hellblazer contiene The Hellblazer Rebirth, es decir, el renacimiento de Constantine desde un punto de vista más habitual en el mundo de los Batman, Superman y compañía. Tanto en narrativa como en dibujo. También con un toque más de superhéroes que lo que en su día tramaron y dieron forma Moore, Delano, Ennis y compañía. De hecho, las etapas más actuales de Hellblazer incluso le llegaron a situar en una Liga de la Justicia Oscura. Es una etapa que, dejando de lado Estados Unidos para volver a Londres, no suele gustar mucho a los más clásicos y creo que es para gente más joven que puede empezar por aquí e ir creciendo poco a poco con el personaje. Eso sí, yo siempre recomiendo empezar por la etapa original. Siempre. Eso no quita para que un lector más joven pueda adaptarse mejor a lo que se propone aquí. Esto más da la ‘asistencia’ para rematar y decir que Hellblazer es un cómic que puedes ir leyendo durante toda tu vida, mientras tú mismo evolucionas, e irte adaptando a lo que la lectura te ofrece. No es lo mismo leer a John con 15 que con 20, 25, 30 o 45 años. Pero es tan bueno, que si quedas enganchado por él lo disfrutarás a cualquier edad y descubriendo capas y capas del personaje con el paso de los años.

Conclusión: hay muchísimas maneras de leer Hellblazer en 2024 y por suerte hay opciones para todo tipo de lectores. Siempre me decantaré por la etapa original y creo que leer a genios como Delano o Ennis hará que te enamores del personaje desde el primer momento. Lo que entiendo también es que Constantine es un personaje con un ADN oscuro y ‘sucio’ que no tiene por qué encajar con todo el mundo. Ahora bien, os hago una pregunta: ¿Alguien cree que una serie que no sea tremendamente buena y exitosa puede llegar a 300 números? Imposible. Nada que no sea una genialidad puede durar tres décadas publicándose y vendiéndose con un éxito incuestionable (1988-2013). Te invito a que te atrevas a leer Hellblazer y si ya lo has hecho, pero te faltan algunas lecturas más, estas opciones de lectura pueden ser de tu gusto. Si gustan, disfruten de la lectura.

Cómics recomendados en el reportaje:

-John Constantine Hellblazer volumen 1: Jamie Delano

-Universo Sandman: John Constantine

-Hellblazer: Ascenso y caída

-The Hellblazer

-Hellblazer: Entre rejas

-John Constantine Hellblazer: Garth Ennis 1

-John Constantine Hellblazer: Warren Ellis