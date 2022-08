'Hellblazer Entre Rejas': John Constantine en la cárcel

Siempre es interesante sacar a personajes conocidos de su zona de confort y meterlos en situaciones que llamen la atención del lector. Cambia el enfoque y revitaliza su universo. Eso sí, toca hacerlo bien o el fan incondicional no aceptará la propuesta. En el caso de este Hellblazer Entre Rejas, Brian Azzarello y Richard Corben meterán a John Constantine en la cárcel de manera acertada ofreciendo otro punto de vista y otro contexto dentro de las oscuras aventuras del detective británico.

Analizamos en primer lugar los aspectos técnicos del cómic: contiene Hellblazer núms. 146-150 USA, guion de Brian Azzarello, dibujo de Richard Corben, editorial ECC, cartoné, 128 páginas y un precio de 24 euros.

Un thriller carcelario de manual

¿Qué características ha tenido siempre el bueno de John Constantine? Aparte de fumar cigarros como el que bebe agua, John tiene un humor muy inglés, le gusta ser sarcástico, chulo, cínico en ocasiones y contundente cuando hay que serlo. Pues ese tipo de características en tu personalidad cuando entras en la cárcel quizá te creen más de un problema con tus amables convivientes. Pero claro, si eres John, la cárcel no es igual para ti que para el resto.

En este cómic de Brian Azzarello y Richard Corben nos vamos a encontrar con un inicio que ya de primeras nos va a dejar claro lo que vamos a leer en las páginas posteriores. Aterrizamos en la cárcel viendo como un preso viola a otro dentro de la celda en la típica relación de "amo" y "zorrita" que hemos visto en series y películas carcelarias. Eso es lo primero que vemos. Sin metáforas. Sin regates a lo que está sucediendo. El guion te mete de lleno en una cárcel y entre rejas, no hay películas de Disney en el día a día.

Tras ese primer momento de realidad, el guion, sin desvelar hasta el final el porqué de su presencia allí, nos pone a John dentro de la cárcel justo cuando pone su primer pie dentro de la misma. A partir de ahí conoceremos los diferentes clanes que hay en dicha prisión, quién manda, qué se supone que debes hacer para sobrevivir y además nos muestra al preso de la primera escena, el que violaba a su compañero de celda, intentando engañar a Constantine para que se confíe y pase posteriormente a ser su nueva "zorrita". Desde el primer momento van a por él, pero hablamos de John, no de un hombre cualquiera. Su astucia, las artes oscuras y su personalidad de líder le harán pasar muy pronto de ser una posible víctima a ser el dueño y señor de la cárcel.

Contado el argumento, lo que más me ha llamado la atención de este tomo es la naturalidad carcelaria de los diálogos. ¿Qué quiero decir? Que todas las situaciones, exceptuando la parte de la magia, son creíbles. Los diálogos y las situaciones de confrontación son dignos del género en el que nos introduce Azzarello y tanto en los momentos de lucha de clanes como aquellos en los que Constantine desafía a sus enemigos, la tensión y la firmeza de los diálogos te meten de lleno en la situación esperando a ver lo que hará John ante esos problemas. Ahí sigue subiendo el nivel del cómic. Cuando Constantine se pone chulo. Porque se pone muy chulo. Esa sonrisa irónica y las caras de "no me importa que me amenaces porque tú serás el que salga herido" hacen que el guion de Brian crezca sumado al dibujo de Richard Corben. Aquí dejo dos ejemplos:

Por otro lado encontramos a los secundarios. Cada clan está bien representado por escoria que, cuando recibe su merecido, te permite esbozar una sonrisa sin sentirte mal por el daño que Constantine les está haciendo. Y les hace mucho daño, se lo aseguro. Sobre todo en la parte final. Sin desvelar nada, John reventará todas las leyes de la cárcel y toda la brutalidad y oscuridad que debe tener un cómic de Hellblazer se desata en esa parte final.

Por último cabe destacar, como es habitual, la edición que nos trae ECC. Hacen bien en llamarla Deluxe porque realmente es una bonita edición para los amantes de la estética y el coleccionismo. Con una cubierta de plástico que ‘encarcela’ a John cuando la pones y le libera cuando la quitas, este tomo suma un punto más a su favor.

Ojo, pese a todo lo positivo que he dicho anteriormente, si alguien me pregunta cómo empezar a leer a John Constantine, este no sería el mejor inicio. Por lo menos si nunca has leído nada de este personaje. Eso sí, una vez conocido los aspectos mínimos de Hellblazer, este cómic será una delicia para los fans del personaje y para aquellos que ya han tocado por encima a nuestro detective. Disfruten de la lectura.