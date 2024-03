El loco cómic de Donny Cates que cuenta qué pasaría si Thanos venciese

Este cómic es una locura. De las buenas y divertidas, pero una auténtica locura. Por eso me ha gustado tanto, porque aparte de ofrecer una gran historia sobre el titán loco Thanos que ha relanzado su popularidad por el cine, Donny Cates se sacó de la manga uno de los personajes más surrealistas y divertidos de los últimos años en Marvel: el motorista fantasma cósmico.

Enseguida vamos con más detalles, pero antes de empezar, detalles técnicos: guion de Donny Cates, dibujo de Geoff Shaw, contiene Thanos 13-18, Annual 1, editorial Panini, cartoné tapa dura, 184 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña:

La locura de Donny Cates al servicio de Thanos

Como bien reza el titular de esta reseña, Thanos vence. No es un spoiler, la verdad, porque el propio título del cómic te revela lo que pasa aquí, sin embargo, como pueden imaginar, esta victoria tiene truco. Thanos vence, por supuesto, pero una vez ha destrozado a todo el universo Marvel, ¿qué le queda por hacer al titán loco? Eso es lo que se desvela en esta historia de Donny Cates que nos llevará, no solo a una historia de Thanos sino a una en la que veremos a dos Thanos. El del presente, el que todos conocemos en mayor o menor medida, y el del futuro, con un Thanos veterano, parecido al Maestro que surgió con Hulk en el cómic Futuro Imperfecto, que aún tiene una misión que cumplir.

Los dos Thanos, cabezones y orgullosos como ellos solos, tendrán que unir fuerzas a regañadientes para superar el último obstáculo que separa a uno de ellos de la victoria definitiva. El triunfo que, según él, le llevará a que la muerte se enamore definitivamente de él. Sí, la muerta es una mujer. Al menos en este universo Marvel. Y Thanos está enamorado de ella. De hecho, en el cómic original de las gemas del infinito y el guantelete, Thanos quiere conquistar a la muerte más que equilibrar la galaxia matando a la mitad de la misma, como se contó en el cine. Pues bien, esta versión veterana y canosa de Thanos roza el éxito final y para rematarlo contará con su versión más joven y con un aliado inesperado y espectacular.

¿Qué me dirían si les digo que Donny Cates cogió al motorista fantasma, lo mezcló con el Castigador y encima le otorgó los poderes de heraldo de Galactus, es decir, de Estela Plateada? Pues sí. Pienso como ustedes. Esta es una idea de un zumbado de la vida. Lo que es básicamente el señor Cates. Su cabeza, que a veces se pasa de la raya en todos los sentidos, hizo nacer a este motorista fantasma cósmico que es ni más ni menos que el Castigador, Frank Castle. No os diré cómo surge este cambio de rol del personaje, porque es una de las claves narrativas del guion, pero sí os aseguro que si os gustan las ideas bizarras os lo vais a pasar bien. Es más, el tono del cómic es siempre propio de la dureza y de la oscuridad de Thanos, pero el toque humorístico y el alivio cómico lo pone el motorista. Te partirás el... bueno, te reirás mucho.

Además, a través de flashbacks, conoceremos qué papel tuvieron los grandes superhéroes del universo Marvel con la participación especial de Hulk y Estela Plateada y de un villano como Galaktus. Todo ello en seis grapas principales (el Annual es bastante flojo), que son una auténtica locura con entretenimiento puro y duro. ¿Solo eso? No, también tenemos un dibujo brutal de Geoff Shaw al que ya analizamos en el último cómic que reseñamos de Thanos y en el que el dibujo, al igual que aquí, es una auténtica pasada. Os dejo varios ejemplos:

El dibujo de Shaw le queda que ni pintado al guion tanto en los momentos de acción y batalla, que son muchos, como en aquellos solemnes y que muestran el poderío físico y presencial de Thanos. Las splash page son, nunca mejor dicho, titánicas.

Conclusión: estamos a fin de cuentas ante un cómic bizarro, loco y divertidísimo. Si quieres leer algo suelto de Thanos, adelante. Si te gusta salirte de la continuidad de Marvel, la cual tiene más reglas que estas historias alternativas, adelante. Donny Cates nos da momentos estelares con ese motorista fantasma que sirve como alivio cómico ante la crudeza y contundencia de los dos Thanos protagonistas. No todo será acción, humor y locura, aunque si eres de aquellos que prefieres menos excentricidad en los guiones, quizá esta no sea una locura adecuada para ti. ¿Les he dicho ya que Galactus aparece aquí con una ametralladora? Pues eso. Si gustan, disfruten de la lectura.