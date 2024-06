Vuelve el macarrismo violento, sexual y depravado de The Boys: cómo leer el cómic

Han vuelto. Estos cabr.... han vuelto. Y si vuelve The Boys toca hablar de la serie de Amazon Prime Video y, como no, de su origen, el cómic firmado por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson que fue tan sumamente bestia y explícito en su día que DC compró la idea en un principio y acabó por cancelarla porque le parecía demasiado para su línea editorial.

La cuarta temporada de 'The Boys' en Amazon Prime Video se estrenará el 13 de junio de 2024 y si te encanta este duelo entre superhéroes villanos contra el Carnicero y compañía, no deberías perderte el cómic. ¿Por qué? Porque la serie es Disney comparado con lo que Ennis preparó en su día. Solo hay que recordar que el famoso episodio de la orgía de superhéroes de la tercera temporada, Herogasm, que tanto impactó al público, fue muy suavizado en la pequeña pantalla si lo comparamos con todo el salvajismo sexual que se vio en las viñetas.

Hoy os vamos a contar qué diferencias hay con la serie y sobre todo cómo podéis acercaros al cómic y en solo tres tomos haceros con toda la serie.

Garth Ennis, un loco maravilloso

Para que la gente se sitúe un poco y se dé cuenta de que no estoy exagerando, DC llegó a contratar a Garth Ennis para hacer esta serie con ellos y tras ver lo que se estaba publicando canceló dicha cabecera por "ser demasiado crítica con los superhéroes". Fue cancelada tras solo seis publicaciones. No podían sostener algo tan bestia y tomaron la decisión de dar carpetazo al asunto y darle los derechos al propio autor. Esto hizo que Ennis tuviese que marcharse a otra editorial y fue en Dynamite donde tuvo vía libre para hacer lo que le diese la gana. Y lo hizo. Lo hizo con ganas.

Si os gusta Ennis, es de obligatoria lectura obras como el Predicador o su arco argumental de John Constantine en Hellblazer. Hábitos peligrosos es una obra de arte dentro de una obra de arte. Ahí os dejo dos recomendaciones de este irlandés alocado que basa su éxito en conversaciones geniales, guiones macarras y una perfecta mezcla entre cielo, infierno, religión, política, belicismo y sociología. Un genio en toda regla con una pinta en la mano al fondo de un pub oscuro lleno de borrachos y excentricidades. ¡Te queremos Ennis!

Diferencias entre cómic y serie

Hay una diferencia muy clara entre el cómic y la serie y es sobre todo argumental. El cómic no está ni mucho menos centrado en la figura de los superhéroes, como sí lo hace la serie. El Patriota, por ejemplo, no se explora tanto en las viñetas dando mucho más protagonismo al grupo formado por el Carnicero, Hughie, el francés y compañía. Ellos son los protagonistas indiscutibles, dejando en un segundo plano a los Siete, grupo que aquí es solo la punta del iceberg de innumerables superhéroes, todos alocados y exagerados al 1000 por 1000.

La serie es más lineal en cuanto al argumento. Está más centrada por así decirlo. Más enfocada a un tema principal que se va desarrollando alrededor de los personajes. En el cómic, donde The Boys están al servicio de la CIA como método de control de los súpers, todo es más desbocado y con muchas tramas y subtramas generales. No es The Boys contra los Siete. Tampoco The Boys contra El Patriota. Es más The Boys contra todos y eso es lo que hace que sea mucho más loco y más exagerado que la serie televisiva. Eso sí, la serie ha conseguido que El Patriota, protagonizado de forma genial por el actor Antony Starr, sea más icónico que en la obra gráfica.

Por otro lado, en el propio cómic hay mucha metaficción, usando cada dos por tres los propios cómics dentro del cómic para criticar a los superhéroes. Recordemos que DC canceló esta serie porque Ennis machacaba demasiado la imagen de los metafóricos Superman, Batman, Flash y compañía. Por último, una curiosidad. Un guiño. La serie tiene como padre de Hughie al actor Simon Pegg, que en el cómic es el propio Hughie. Ennis se basó en este actor para que Robertson luego le diese vida. Os dejo una imagen:

Todo el cómic en tres tomos

Lo bueno que tiene The Boys es que en España puedes hacerte con toda la serie en solo tres tomos recopilatorios que firma desde hace años Norma Editorial. Son tres integrales contundentes, de gran tamaño y con mucho contenido, pero al ser solo tres, cualquier lector novato se puede acercar a ella sin necesidad de un gasto demasiado grande o sin tener que rebuscar demasiado para encontrarlos.

Estos son los tres tomos de The Boys:

El formato de Norma Editorial es, como ya pasó con Sin City, perfecto para hacerte con ellos e ir leyendo al paso que tú quieras. Lo habitual es un paso rápido de lectura, lo digo por propia experiencia, ya que el ritmo narrativo de Ennis es muy veloz y Robertson al dibujo ofrece un apartado visual grande y de fácil acceso para cualquier tipo de lector. A nivel edición, el tamaño funciona muy bien para los planos grandes que usa Robertson y el toque rojo brillante y negro de la cubierta, a mi entender, es visualmente muy atractivo.

Robertson, el dibujo que necesitaba un cómic así

Garth Ennis es un autor que está muy ligado a sus dibujantes. Su estilo es incofundible y gamberro y eso necesita un apartado visual concreto. El Predicador, por ejemplo, tiene a esa maravillosa pareja formada por el ya desaparecido Steve Dillon con el propio Ennis. También colaboraron en Hellblazer. Ambos son historia viva de los cómics y también Garth hizo una pareja memorable con Darick Robertson.

Sangre, sexo, vísceras, caras llenas de depravación, planos grandes, splash page explícitas, líquidos y no tan líquidos por todas partes... todo eso es Robertson y todo eso es The Boys. Pasas la página y puedes encontrarte de todo. Te vas a reír igual que con la serie o más, pero siempre con esa diferencia antes marcada. The Boys cómic no es tan lineal como la serie, pero es la locura original con aún más libertad para decir burradas y por supuesto dibujarlas. De hecho, a día de hoy dudo mucho que se pudiese aprobar algo tan poco políticamente correcto como esto.

Ya saben: si gustan, disfruten de la lectura.

*Apartado técnico de los tres cómics: guion de Garth Ennis con dibujo de Darick Robertson, en cartoné tapa dura y un tamaño de 17 x 26. Norma Editorial.

Tomo 1: 744 páginas / 46 euros

Tomo 2: 756 páginas / 46 euros

Tomo 3: 808 páginas / 48 euros