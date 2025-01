Roberto Leal y Christian Gálvez: cruce de declaraciones en la guerra por 'Pasapalabra'

Christian Gálvez vuelve a ser uno de los protagonistas de la semana aunque en esta ocasión no está relacionado con su exmujer Almudena Cid, cuya separación aún sigue generando titulares. Esta vez el presentador ha saltado a los titulares de los medios tras conceder una entrevista en el podcast Vaya Vaina, en el que habló por primera vez sobre la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, su último gran éxito televisivo de cuyo abrupto final aún no se ha recuperado.

El final del concurso en la principal cadena de Mediaset llegó después de un largo litigio en los juzgados que terminó en el año 2019 con la finalización de la grabaciones sin previo aviso y por tanto, sin una despedida después de más de 13 años en antena: "Era un momento muy complicado. No había pasado nunca lo de la cancelación del programa por una orden judicial". Según Gálvez, el equipo y él mismo se enteraron "de un día para otro" de la cancelación y no dio tiempo a grabar un adiós: "El equipo no estaba preparado y no nos dio tiempo a dar las gracias a la gente por esos trece años porque el último programa estaba grabado".

Pocas semanas después, el concurso saltó de cadena y comenzó una nueva andadura en Antena 3 con Roberto Leal al frente. Una vez más, el concurso no tardó en consolidarse hasta posicionarse, a día de hoy, como uno de los programas más visto de la televisión de nuestro país. Esto llevó a Gálvez a realizar "un ejercicio psicológico" que, a tenor de sus palabras, arrastra hasta nuestros días: "No era mío, los programas son de la audiencia y de las cadenas, pero tuve que hacer un proceso porque lo que era mi vida ya no está".

Tal es su ‘trauma’ que, seis años después de su estreno en la cadena de Atresmedia, sigue sin poder verlo: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta que Roberto Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso. Ahora, forma parte de mi bendito pasado", sentenció sobre su sustituto.

La respuesta de Roberto Leal

Estas palabras tuvieron respuesta por parte de Roberto Leal que, siempre conciliador y elegante, agradeció a Christian sus buenos deseos: "Yo se lo agradezco muchísimo a Christian, aunque hace muchísimo que no le veo y he coincidido muy poco con él realmente", explicó al ser abordado por un equipo de Europa Press.

Para Leal, Gálvez es "uno de los grandísimos presentadores de este país" que llevaba Pasapalabra "de categoría" y un "referente" para la gente que hace entretenimiento en televisión: "Él ha sido uno de los grandísimos presentadores de este formato, el más longevo, llevaba el programa de categoría, y para mí ha sido un referente a la hora de presentar Pasapalabra. Es decir, yo he visto todos sus programas para poder luego yo intentar hacer el mío y con mi versión".

"Sin duda, agradezco esas palabras. Le deseo lo mejor, por supuesto. Sí que me mandó un mensaje al principio, esto ya lo conté. Fue súper generoso conmigo, y llevaba razón en una cosa, y es que al final el programa lo hace el equipo, y el equipo es fabuloso y yo disfruto hoy del equipo que trabajó con él durante muchos años. Le siguen recordando con muchísimo cariño. Al final los presentadores vamos y venimos, y los formatos son los que se quedan", concluyó el actual presentador de Pasapalabra, negando que exista algún tipo de enemistad con su antecesor.