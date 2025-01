Christian Gálvez explica los motivos de su ruptura con Almudena Cid: "Mi propósito era ser padre"

Christian Gálvez, uno de los rostros más conocidos de la televisión, está viviendo una etapa plena junto a su esposa, Patricia Pardo, y su hijo Luca. Sin embargo, llegar a este punto no ha sido un camino fácil. El presentador ha hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura con Almudena Cid y las críticas que ha enfrentado desde entonces. Lo ha hecho en el pódcast Vaya vaina, donde ha ofrecido una reflexión honesta y sin tapujos.

"Se ha contado muchísima mierda", ha asegurado Gálvez, visiblemente molesto por los rumores y comentarios malintencionados. "Me molesta mucho cuando dicen que el que calla, otorga. No, el que calla, calla. Uno intenta reconstruirse e intenta otra cosa en la vida", explicó.

"Mi propósito en la vida era ser padre"

Gálvez, que estuvo casado con Almudena Cid durante 11 años, ha señalado que la falta de un propósito compartido fue determinante en la separación. "Mi propósito en la vida era ser padre. No pude ser padre, y yo quería ser padre, especialmente después de la pandemia", confesó. Con esta declaración, el presentador subraya que sus prioridades cambiaron tras el confinamiento, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de poner fin a su matrimonio.

Reconoce que fue un proceso doloroso pero necesario: "Llega un momento en el que se acaba el amor y decides terminar, a pesar de ser conocedor de todo lo que ello conlleva desde el punto de vista público, y empezar una nueva vida. Intenté hacerlo de la mejor manera posible".

Patricia Pardo, su nuevo amor

Christian Gálvez también ha defendido con firmeza a su actual pareja, Patricia Pardo, ante los ataques que ha recibido desde que comenzaron su relación. "Yo me enamoré, y la gente que empieza a poner matemáticas al amor entiendo que no se ha enamorado y desenamorado en la vida. Mi mujer no tuvo la culpa de absolutamente nada", afirmó, dejando claro que Patricia no influyó en la ruptura con Almudena Cid.

A pesar de las críticas que recibió en las redes sociales, Gálvez sigue hablando con orgullo de su familia y de su vida actual. "No voy a dejar de hablar de lo que me gusta. Yo no hablo de mi mujer o de mi hijo para hacer daño a terceros, hablo porque estoy enamorado y lo celebro", zanjó, dejando claro que no piensa dar marcha atrás en su manera de vivir y compartir su felicidad. Para Christian Gálvez, este momento es la recompensa tras un proceso de reconstrucción personal: "Al final, es muy honrado decir: 'Esto ha llegado hasta aquí y ya está'".