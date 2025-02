Paula Echevarría: "Trabajé en una tienda en Oxford Street y ahora mi imagen está en sus escaparates"

Paula Echevarría visitó anoche el plató de El Hormiguero para presentar su nueva colección de ropa en colaboración con Primark y compartir detalles sobre sus próximos proyectos televisivos. La actriz, que atraviesa una etapa de éxito tanto en lo personal como en lo profesional, habló también de su relación actual con su expareja, David Bustamante, con quien mantiene un vínculo cercano y cordial por el bienestar de su hija en común.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber si era cierto que Bustamante se había puesto en contacto con ella en el mismo instante en el que estaba dando a luz a su hijo Miki el 11 de abril de 2021. "¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? No", respondió, sorprendida. "Ah, no sé, es lo que me han dado en la documentación", se excusó el presentador. La actriz desmintió la información y añadió: "Me llamaría antes o después porque hablamos mucho. Tenemos una hija en común. A veces nos llamamos hasta 20 veces". Estas palabras reflejaron la buena comunicación que han logrado mantener, pese a haber protagonizado uno de los divorcios más mediáticos del panorama nacional.

De dependienta en Londres a imagen de Primark

Más allá de su vida personal, Paula recordó sus inicios laborales en Londres, donde trabajó como dependienta en una tienda de ropa en Oxford Street en 1999. "Trabajé en una tienda en Oxford Street", recordó con emoción. Ahora, al ver su imagen en los escaparates de Primark en esa misma calle, siente una mezcla de orgullo y asombro. "Es una de las sensaciones más bonitas del mundo. Yo pasaba por ahí. No te deja de sorprender y emocionar", confesó.

Sobre su experiencia vendiendo ropa, la actriz destacó su capacidad para ver el potencial de cada prenda y su habilidad para aconsejar a los clientes. "Tenía un poder de convicción que flipas. Había veces que los cuerpos no estaban hechos para las prendas. Siempre doy ideas. La gente necesita ver las posibilidades de la prenda. Ese es mi truco. Veo una chaqueta y veo 150 posibilidades de combinaciones. La ropa tiene muchas vidas. Es algo de lo que debemos concienciar, tiene que usarse a largo plazo", explicó.

En cuanto a la creación de su colección con Primark, Paula detalló el proceso de diseño, que se llevó a cabo en Dublín. "Estuvimos como tres días trabajando duro. Hicimos muchas pruebas, cambios, tuvimos tiempo de procesar lo que queríamos hacer. Al final hicimos prendas asequibles para todos los bolsillos y cuerpos", reveló. Además, señaló que en Irlanda la marca se conoce como Penny’s y destacó lo fácil que resulta trabajar con la firma.

Un susto de salud

La actriz también compartió anécdotas de su etapa en Londres, incluyendo detalles sobre su alimentación poco saludable en aquel entonces. "Comía fatal. Panini de queso, hamburguesas… Llegó un momento que me dio un cólico biliar y empecé a controlar la comida. Comía mucha grasa, ahora como mucho mejor", comentó. Este problema de salud la llevó a adoptar hábitos más saludables y a tener mayor conciencia sobre su bienestar.

Cuando Pablo Motos le preguntó si era de esas personas que comen sin engordar, Paula respondió afirmativamente, pero añadió: "Pero en esta vida no es todo engordar, hay que estar sano también". Además, recordó cómo cambió su cuerpo durante el embarazo: "Me puse como una rotonda", bromeó.

El regreso a la interpretación

Después de un tiempo alejada de los rodajes, Paula Echevarría retomó su carrera como actriz con entusiasmo. "Estuve cinco años sin rodar nada, la pandemia, el embarazo, el postparto. Me acomodé en ese mundo", admitió. Durante ese período, priorizó su vida personal y el tiempo en familia. "No me arrepiento de nada. Me hizo mucho bien, disfruté de ellos. Es lo mejor que he hecho en mi vida", aseguró.

Actualmente, está inmersa en el rodaje de Arcadia, donde comparte pantalla con William Levy, con quien ha forjado una sólida amistad. "Cuando me volví a poner delante de la cámara dije: cómo lo echaba de menos. No era consciente hasta que me volví a ver ahí", afirmó.