Ayer se celebraban el Madrid los GenZ Awards, premios que reconocen el trabajo de los creadores de contenido en las diferentes categorias. La gala fue presentada por Xuso Jones, que ganó dos de los premios y Sandra Barneda, que realizó uno de los discursos más conmovedores de la noche.

Cuando se acercaba el final de la gala, Sandra dedicó unas palabras a los creadores de contenido y muy emocionada, recordó a su sobrino, que falleció hace tan solo unos meses:

"Creo que ha llegado el momento, para mí esta noche es muy especial porque creo mucho en la Generación Z. Llevo toda la noche pensando en un GenZ, que es mi persona favorita y que perdí este mes de noviembre, que le encantan estos premios, que me hubiera acompañado de estar aquí, es uno de mis sobrinos y que amaba a todos los creadores de contenido. Así que va por ti", comentaba visiblemente emocionada mirando hacia arriba.

La presentadora lleva su vida privada alejada de los focos, siendo muy discreta tanto en redes sociales como en los medios y programas en los que colabora, es por eso que esta dolorosa pérdida era desconocida para muchos de los allí presentes.

Después de sus palabras ha recibido un caluroso aplauso de los invitados, al igual que un gran abrazo de su compañero de ceremonias intentando animarla. Posteriormente ha seguido con su discurso, haciendo referencia al importante cambio de paradigma que está haciendo la generación Z: "Sois magníficos. Aunque os critiquen, aunque hayan haters, sois los que cambiáis el paradigma. Sois los que no os conformáis y si os dicen algo es porque a veces, cambiar cuesta mucho. Pero vosotros vais a cambiar el mundo y lo estáis demostrando ya" explicaba la presentadora.

Tras estas palabras volvía a acordarse de su sobrino "Sé que desde arriba está feliz y disfrutando de la noche. Sé que donde esté, estará aplaudiendo porque fue el que me animó a hacerme TikTok" confesaba Sandra muy emocionada que reconocía que siempre ha tenido la ayuda de su sobrino en todo lo referente a las redes sociales.

"Lo hice por él. Era el que siempre me recomendaba tiktokers, creadores... Me decía, 'lo estás haciendo bien, vas bien por ahí, pero todavía no tienes cogido el lenguaje'. Así que yo sé que desde arriba está feliz disfrutando de esta noche ". Concluía la presentadora que con este pequeño homenaje a su sobrino, ha puesto en valor el trabajo que hacen los creadores de contenido de nuestro país y por supuesto reafirmando el papel de la Generación Z, que llega pisando fuerte.