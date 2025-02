Rosario Flores se emociona en 'El Hormiguero': "Dios mío, cuánto me ha dado esta canción y cuánto duele"

Rosario Flores, uno de los grandes referentes de la música española, visitó El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo discográfico, Universo de Ley. En este álbum, la cantante recopila sus grandes éxitos reinterpretados junto a otros artistas, celebrando más de tres décadas de trayectoria en la industria musical. Durante su paso por el programa, conducido por Pablo Motos, la artista compartió sus anécdotas más personales y la intrahistoria de algunas de sus canciones más icónicas.

Rosario del Carmen González Flores, conocida artísticamente como Rosario Flores, nació el 4 de noviembre de 1963 en Madrid. Hija de Antonio González "El Pescaílla" y de la inolvidable Lola Flores "La Faraona", creció en un entorno cargado de arte y música. Hermana de Lolita Flores y del cantautor Antonio Flores, además de tía de las actrices Elena Furiase y Alba Flores, la artista lleva el talento en la sangre.

Inició su carrera musical en 1977 con un maxi sencillo bajo el nombre de Rosario Ríos, aunque su verdadero debut discográfico llegó en 1992 con De Ley, un álbum compuesto en su mayoría por su hermano Antonio. Este trabajo incluyó temas como Mi gato y Sabor, sabor, que vendieron más de 300.000 copias y le valieron tres discos de platino. Posteriormente, lanzó Siento (1994) y Mucho por vivir (1996), este último dedicado a la memoria de su hermano Antonio, destacando la emblemática canción Qué bonito.

La curiosa intrahistoria de Mi gato

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista en El Hormiguero llegó cuando Rosario reveló la anécdota detrás de la creación de Mi gato, una de sus canciones más queridas y que, tres décadas después de su lanzamiento, sigue siendo un imprescindible en sus conciertos. En su nuevo disco, la interpreta en colaboración con su amiga Malú.

"Estábamos en Miami en el homenaje a mi madre. Estábamos mi hermano y yo aburrido en el hotel esperando que llegase la hora. Mi hermano se puso a tocar la guitarra y yo hice ‘ay ay ay ay ay’. Estábamos componiendo, improvisando. Entonces salió mi madre, que se estaba maquillando, y dijo: ‘di uy uy mi gato hace uy uy uy’. Mi hermano y yo dijimos, ‘qué dices mamá, estás loca’. Pero después del acto fuimos a casa de Julio Iglesias, lo cantamos, se volvieron todos locos allí y nos contrataron a mi hermano y a mí", relató entre risas.

Qué bonito, un himno que emociona y duele

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Rosario habló de Qué bonito, una de las canciones más significativas de su carrera. Este tema, que ha traspasado fronteras y le ha otorgado reconocimiento internacional, está profundamente ligado a la memoria de su hermano Antonio, quien falleció en 1995.

"Es impresionante dónde ha llegado y cómo la ha sentido la gente. Dios mío, cuánto me ha dado la canción y cuánto duele. Es la que más duele porque se la escribí a mi hermano Antonio cuando él se fue. Si no se me hubiera ido, yo nunca hubiera escrito esa canción, entonces duele mucho, pero también es el más y el menos de la vida", confesó con nostalgia.

Una gira solidaria

La visita de Rosario Flores al programa también sirvió para anunciar su próxima gira, que comenzará el 20 de febrero en Zaragoza. Este tour tendrá un componente solidario, ya que parte de los fondos recaudados se destinarán a ayudar a las víctimas de la DANA, una causa que la artista apoya de forma activa.

Con Universo de Ley, la artista celebra el legado de su familia y su propia evolución artística, demostrando que, más de tres décadas después de su debut, sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas de la música española.