Melody lleva 'Esa Diva' a la alfombra roja de Los Goya y avisa: "Voy a estar al pie del cañón"

Del Benidorm Fest a la alfombra roja de los Premios Goya. Melody, que ya intentó representar a España en Eurovisión en una ocasión anterior sin éxito, ha conseguido ahora cumplir su sueño y se prepara para dar lo mejor de sí en Basilea, sede del certamen. "Estoy viviendo un momentazo lleno de dulzura y amor y yo feliz de recibir tanto cariño, del público que me ha apoyado tantísimo y eso me emociona, porque son muchos años ya y recibir ese amor a mí me enorgullece mucho", ha dicho la cantante en la 39ª edición de los premios del cine español, luciendo un llamativo vestido entre dorado y ocre, con escote corazón y cola.

"Representar a España es un regalo de la vida, me parece algo tan bonito que yo me siento tan orgullosa de donde soy, de representar a mi país con el corazón. Voy a trabajar muy duro para darlo todo en Basilea y dejar el listón muy alto musicalmente. Que aunque no tenga que dormir, ahí voy a estar al pie del cañón", ha asegurado con entusiasmo antes de arrancarse a interpretar Esa Diva ante los micrófonos de esRadio.

🇪🇸 Melody representará a España en Eurovisión 2025 y nos canta un trocito de "Diva"pic.twitter.com/wmB5KKOpTw — Libertad Digital (@libertaddigital) February 8, 2025

No obstante, su triunfo no estuvo exento de polémica. Tras su victoria en el Benidorm Fest, algunos seguidores de Eurovisión comenzaron a especular en redes sociales sobre un posible plagio en su canción.