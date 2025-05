"Suena un poco a chiste": Roberto Brasero revela quién pone nombre a las borrascas

Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, visitó el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo libro, Pequeña historia del clima. Durante la entrevista con Pablo Motos, además de hablar sobre su nuevo trabajo, aprovechó para abordar diversos temas meteorológicos y desmontar algunas ideas erróneas muy extendidas.

.@tiempobrasero acaba de publicar un libro que se llama "Pequeña historia del clima" #BraseroEH pic.twitter.com/EF1rxaMzLK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2025

Los nombres más curiosos

Uno de los momentos más comentados fue cuando Brasero explicó cómo se asignan los nombres a las borrascas que afectan a España. Lejos de tratarse de un procedimiento estrictamente técnico o científico, confesó que el sistema puede parecer incluso cómico: "Suena un poco a chiste. Te dicen: ‘Van un español, un francés y un portugués, ¿no?’ Así comenzaban los chistes antes. Pues es que es así", respondía a la pregunta de Motos.

"Climatológicamente, Europa está dividida en sectores, y nosotros estamos en el suroeste. Compartimos grupo con Francia, Portugal, y también con Bélgica y Luxemburgo, que no sé por qué los han metido con nosotros. Ese es el grupo encargado de elaborar la lista de nombres para las borrascas que puedan afectarnos", explicó Brasero.

🌪️ ¿Quién pone el nombre de las borrascas y los huracanes? @tiempobrasero nos saca de dudas #BraseroEH pic.twitter.com/UQAUdcEB7K — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 6, 2025

A lo que Motos comentó: "¿Los que les da la gana?" Y Brasero respondió: "Sí. La lista se confecciona previamente y, cuando aparece una borrasca que cumple los criterios para ser nombrada, por su intensidad, por ejemplo, se le asigna uno de los nombres de la lista".

Aunque los nombres se eligen de forma anticipada, deben seguir ciertos criterios: tienen que seguir un orden alfabético y alternar entre nombres masculinos y femeninos. Además, el meteorólogo señaló que este sistema es relativamente reciente: se utiliza desde 2017 y se adoptó con el objetivo de llamar la atención sobre fenómenos potencialmente peligrosos, siguiendo el ejemplo del sistema de nombres de huracanes usado en Estados Unidos.

Brasero y el negacionismo

Durante la conversación, Motos recordó el enfrentamiento entre Xavier Sardá y Javi Poves, defensor de teorías como el terraplanismo. El meteorólogo respondió con ironía: "Siendo el hombre del tiempo, me parece una pérdida de tiempo, cuando ya con Aristóteles se sabía que la Tierra era redonda".

No obstante, aclaró que no está en contra del cuestionamiento científico: "La ciencia no es un dogma de fe, no tienes que creer en ella ciegamente, está hecha para debatirse". Sin embargo, expresó su preocupación por la proliferación de discursos conspirativos: "Lo que no me gusta es ese pack de conspiranoicos que fomentan bulos", añadió, criticando a quienes manipulan la duda científica con fines interesados.