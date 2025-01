Xavier Sardá se encara con el terraplanista Javi Poves: "No tienes ni idea, eres tonto"

El conocido periodista Xavier Sardà ha protagonizado un momento de gran tensión en el programa TardeAR, emitido este lunes, al enfrentarse al exfutbolista y defensor del terraplanismo Javi Poves. El tenso cruce de declaraciones se ha viralizado rápidamente, generando un encendido debate en redes sociales.

El enfrentamiento ha comenzado cuando Javi Poves, actual entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó de Segunda RFEF, ha asegurado que las ideas "oficiales" sobre la forma de la Tierra están manipuladas. Este comentario ha encendido los ánimos en el plató, derivando en una confrontación directa con Sardà.

"Tú eres tonto"

El periodista, conocido por su carácter contundente, no ha dudado en interrumpirle: "Lo que estás diciendo es una barbaridad, no tiene ninguna base científica", ha declarado con firmeza. A medida que la discusión ha avanzado, Sardà ha subido el tono: "¡Cálmate, cálmate eh! El que no tiene ni pajolera idea eres tú, que eres tonto. Ya está bien, hay que ser tonto de capirote!". Poves, lejos de retractarse, ha respondido con ironía: "Xardà, tranquilo", entre risas, lo que ha añadido más tensión al intercambio.

El debate, que en un principio giraba en torno a cuestiones científicas y sociales, ha terminado con un enfrentamiento personal. Mientras algunos han apoyado la libertad de expresión de Poves, otros han criticado la plataforma que se le ha ofrecido para exponer teorías sin base científica. Sardà, por su parte, ha recibido tanto elogios como cuestionamientos por su reacción.

La propuesta de Javi Poves

En un intento por mantener el foco en sus argumentos, Poves ha lanzado una sorprendente propuesta a Ana Rosa Quintana, presentadora del programa: "Puedes crear el mayor debate del siglo XXI entre terraplanistas y no terraplanistas. Lo van a ver millones de personas en el mundo, me encargo yo", ha propuesto.

Ana Rosa, con cierto humor, ha preguntado: "¿Qué podemos hacer para que pienses que la Tierra es redonda?". Poves ha respondido: "Que me financiéis, entre todos, el viaje con Javier Calleja al espacio. Yo no tengo dinero". Quintana ha zanjado el tema de forma tajante: "Eso ya depende de Calleja...".