Ana Pardo de Vera enloquece contra Bertrand Ndongo: "¡Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista!"

La periodista Ana Pardo de Vera ha protagonizado este miércoles un tenso encontronazo con el reportero Bertrand Ndongo. a la entrada del acto con el que Pedro Sánchez inauguraba los actos sobre Franco que pretende celebrar en 2025.

Pardo de Vera, directora corporativa y de relaciones institucionales del diario Público, se mostró profundamente irritada cuando Ndongo le abordó a la entrada del Museo Reina Sofía, escenario del evento en el que tuvieron un marcado protagonismo los periodistas afines al Gobierno. "¡Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista!", exclamó muy nerviosa la periodista antes de arrebatarle el micrófono al reportero y lanzarlo al suelo.

En el vídeo que ha publicado el propio Ndongo en redes sociales se aprecia como Ana Pardo de Vera retiene varios segundos el micrófono y lo tira con cara de rabia. Según Ndongo, le llamó "gorila".

"Cógelo como gorila…" Conmigo todo esta permitido.

Nadie hablará de racismo porque no soy un negro de verdad y porque no soy un millonario futbolista Ana Pardo de Vera, la progresista y antiracista de toda la vida pic.twitter.com/yOYnG3bvIN — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 8, 2025

Ndongo, rodeado por las personas que acompañaban a Pardo de Vera, terminó abandonando el edificio mientras reclamaba su micrófono.

Pardo de Vera dice que fue ella la agredida

Mientras las imágenes se hacían virales en las redes sociales, la periodista ha respondido que fue Ndongo quien la insultó e intentó agredirla antes de su entrada al museo. Según ha dicho en Público, mientras estaba en un corrillo "el agitador ultra empezó a grabar los saludos y a llamarnos de todo". "Nos metía el micro y había una cámara por lo menos, todo muy invasivo", ha dicho.

Según la periodista, el reportero le dijo "a quién iba vas a chupársela, como siempre" y según su versión, fue ahí cuando le quitó el micrófono.

"Se me echó encima y creo que si no entra la seguridad y otros compañeros, me da una hostia. Nunca vi tanto odio en una mirada", ha alegado.