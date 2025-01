Risto estalla contra Montero por usar su programa de "ariete personal": "Te vas y haces tu mitin donde te dé la gana"

Este jueves, se ha producido un intenso enfrentamiento entre el presentador Risto Mejide y la eurodiputada de Podemos Irene Montero. El presentador de Todo es Mentira ha estallado de hartazgo contra la pareja de Pablo Iglesias por utilizar su programa para atacar a Ana Rosa Quintana.

La discusión entre ambos se desató cuando Montero acusó a Ana Rosa, compañera de cadena de Mejide, de legitimar el discurso "neonazi" de Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa. Conviene reparar en que Montero se enfrenta a dos querellas interpuestas por Esteve tras haberlo llamado públicamente "nazi" y haber pedido la ilegalización de su organización.

La diputada morada denunciaba que Ana Rosa normalice discursos de odio y favorezca intereses inmobiliarios. Y es que según Montero, "Quintana posee 44 pisos turísticos y eso influye en la cobertura de temas como la okupación".

"El programa no es tu ariete personal"

A partir de ahí, Risto Mejide ha salido en defensa de su compañera de cadena. "No utilices mi programa para cargar contra compañeros de esta cadena, no te lo voy a permitir", ha advertido a Montero. Después, el presentador le ha recordado a Montero que el programa no es su ariete personal. "Si quieres venir aquí y aportar, genial. Si no, te vas a otro sitio y haces tu mitin donde te dé la gana", ha sentenciado Mejide.

Poco después, Mejide le ha dicho a Montero que si tiene pruebas contra Ana Rosa, que la denuncie: "Sí quieres denúnciala y llévala a los juzgados, pero no utilices este espacio para atacar a quienes no están presentes", le ha reprochado. Por último, el presentador le ha vuelto a advertir tras no cesar de rabia contra Quintana: "No voy a dejar que conviertas esto en un ventilador para arrasar contra todo el mundo que no te gusta".

Esto es lo que pasa cuando nombras a ciertas personas a las que no se puede nombrar en España. El problema no es solo Desokupa, sino quienes les protegen y legitiman desde el poder político y mediático. No van a conseguir que guardemos silencio cómplice. pic.twitter.com/kZki3l6Rgm — Irene Montero (@IreneMontero) January 15, 2025

Estos insultos de Montero no han sido gratuitos, y es que Ana Rosa Quintana ha sacado los colores a Irene Montero. La presentadora le ha recordado a la ex- ministra los 200.000 euros que gastó en una app "por la paridad" diciéndole que "algunos generamos riqueza y empleo, otros se gastan nuestro dinero en apps que tienen que cerrar".

La eurodiputada de Podemos no pasa por su mejor semana, ya que es el tercer revés que sufre en cuatro días. Montero ha sido también muy criticada por insultar a los jueces y por el fracaso de la aplicación de tareas del hogar impulsada por ella y Ángela Rodríguez Pam.