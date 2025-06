Víctor Elías confiesa los detalles sobre su adicción: "Lo soy desde pequeño"

Para Víctor Elías (34 años) ser una estrella televisiva cuando tan solo tenía 12 años no fue fácil. El actor que interpretó a Guille en ‘Los Serrano’ no tenía la familia idílica que se transmitía a través de la pantalla y se ha sincerado con Risto Mejide en 'Viajando con Chester', una entrevista en el plató original de la serie al que no había vuelto desde entonces. La realidad era muy diferente, las adicciones marcaron su vida: la de su padre, la de su madre y las suyas.

Víctor Elías comenzó en el mundo de la interpretación muy pronto, siguiendo los pasos de su madre, también actriz, y ahora es un gran músico, como lo fue su padre. Ambos, fallecidos en la actualidad, tenían un problema de adicción con el alcohol. "Yo entraba a plató y era otra cosa", confiesa.

El joven ha relatado la vivencia de episodios "horribles" donde tenía que ir a buscar a su madre a los bares. "Tenía un gran problema con las adicciones que la hacían convertirse en otra persona", relata a Risto. "Era buena persona, generosa, pero cuando le iba mal podía convertirse en el mayor diablo del mundo", explica. "Al principio pensaba que era por el divorcio, pero yo era pequeño y no sabía si era normal", comenta. "No era consciente de la magnitud".

Víctor Elías habla de su madre y su problema con las adicciones: "Podía ser el mayor diablo" 🛋️ #ChesterLuisZahera | #ChesterVíctorElías

🔴 https://t.co/XLIhfM7tHf pic.twitter.com/b4OMlpO4dl — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) June 9, 2025

"No podía más, no podía escucharla en ese estado. Era una sensación extraña", recuerda. La situación en casa le llevo a denunciarla con tan solo 13 años: "Era muy agresiva verbalmente, contra mí cuando fui creciendo y ya la denuncié". "Si yo denuncio a mi madre, mi madre se asusta, mejorará y todo irá bien", relata a Risto los pensamientos de aquel niño que tomó la decisión esperando una reacción positiva de su progenitora, pero no fue así.

"Siempre he tenido la sensación de que no todo te puede ir bien", explica la sensación que le rondaba durante su ‘doble vida real y ficticia’, ya que tenía suerte en el trabajo pero no en el ámbito familiar.

El intérprete comenzó a vivir con sus tíos, mientras sentía el apoyo de todo el equipo de ‘Los Serrano’ que era consciente de la situación. Sin embargo, Víctor sentía vergüenza de la posibilidad de que la adicción de sus padres saliese a la luz. Con el paso del tiempo, observando la etapa desde la distancia con un periodo de sanación y perdón asegura que sus padres "no supieron hacerlo mejor": "Con los años no la culpo, porque entiendo que le costara trabajo entender lo que pasaba". "Nunca pude sentarme con ella hablar, siguió enferma", lamenta.

La adicción de Víctor Elías

"Soy adicto a un montón de cosas: al trabajo, a las emociones… Echo la vista atrás y me doy cuenta de que soy adicto desde que soy pequeño", reconoce el actor.,

La muerte de su padre a los 16 años le sumió en un vacío y una tristeza durante años. Fue en una fiesta de fin de rodaje a los 20 años cuando probó por primera vez las drogas, comenzando así sus propias adicciones. "Me lo habían ofrecido mil veces, hasta ese momento yo tampoco bebía alcohol". "¿Qué te ofrecieron, una raya?", pregunta Risto. "Sí. Y por eso dije: ‘pues si, hoy si, hoy la pruebo que no pasa nada’", relata el actor. "Y si pasa, si", reflexiona con perspectiva. Víctor ha confesado, que si no hubiera sido esa sustancia "hubiera terminado siendo adicto a otra cosa".

El actor dejó su profesión de lado y se aisló de familiares y amigos, hasta que hizo ‘click’ y fue consciente de su problema, por lo que pidió ayuda e ingresó en un centro de desintoxicación en 2020, sufriendo recaídas hasta el 2022, cuando muere su madre. "Llevo limpio muchos cientos de días", asegura.

Víctor Elías y Natalia Sánchez: su primer amor en la ficción y en la realidad

El actor y músico también ha hablado de amor y ha recordado su primer noviazgo con Natalia Sánchez, compañera de reparto en 'Los Serrano' que interpretaba a ‘Tete’: "Fue mi primer todo, mi primer amor, mi primera novia".

Sin embargo llegó a su fin: "Cuando empiezas con 14 años es muy complicado que lo que era amor pasional se mantenga igual toda la vida. Con 20 años buscas otras cosas".

Elías mantiene en la actualidad una relación muy estrecha de amistad con Natalia: "Es mi familia, mi familia elegida, la que te llevas para toda la vida"

