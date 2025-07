Aitana es todo un fenómeno mundial. A pocas horas de sus esperados conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, los días 30 y 31 de julio, la cantante ha desatado una auténtica avalancha de seguidores con la apertura de su ‘pop-up store’ oficial, que ha provocado colas kilométricas por todo Madrid.

Miles de fans se han concentrado en la zona céntrica de la capital, colapsando la calle y la cercana plaza del Sol. Algunos transeúntes destacan la impresionante longitud de las filas en la calle Carretas: "La cola es kilométrica", "Colas interminables para entrar a la tienda".

La expectación es tal que muchos preguntan si la cantante está presente en el local, aunque por ahora la respuesta es negativa: "Yo he preguntado si está Aitana y dicen que no", señala una curiosa que pasea por las calles. "Ojalá estuviera Aitana", comenta una madre acompañando a su hija. Sin embargo, la espera se hace larga para algunos: "40 minutos esperando y no nos hemos movido nada", expresan los fans impacientes.

La ‘pop-up store’ está instalada en UMusic Shop, dentro del UMusic Hotel Madrid, en la calle Carretas, número 10. Permanece abierta desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto, en horario de 10:00 a 19:00 horas, cerrando dos horas antes de cada concierto para evitar interferencias con el evento.

Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva en el universo de Aitana, con espacios temáticos para fotografías, acceso a todo el merchandising oficial de la gira y la exclusiva colección de prendas diseñadas en colaboración con Adidas, que además se pueden personalizar al momento.

El ‘efecto Aitana’ ha convertido Madrid en un hervidero de emoción y expectación, reflejando el gran fervor que la artista catalana genera entre sus seguidores, que no dudan en hacer largas filas para ser parte de esta experiencia única.