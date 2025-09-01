‘Saber y Ganar’, el programa cultural más longevo de la televisión española se prepara para una transformación histórica. Jordi Hurtado, su rostro más emblemático desde el estreno del concurso en 1997, cederá su lugar los fines de semana a un nuevo conductor.

La noticia ha sorprendido a muchos seguidores del espacio, aunque el propio Hurtado ha querido transmitir tranquilidad y explicar el motivo de este esperado relevo: tras 28 años de ininterrumpida presencia frente a las cámaras, ha decidido "bajar el ritmo" y centrarse en su vida personal, sin dejar de presentar el programa de lunes a viernes.

Este cambio parcial marca un punto de inflexión en la trayectoria del concurso. Aunque Jordi Hurtado continuará siendo el referente principal, su ausencia durante los fines de semana representa una transición generacional sin precedentes. El presentador, que ha sido objeto de numerosas bromas en redes sociales por su aparente inmortalidad televisiva, seguirá vinculado activamente al programa, pero ahora compartirá protagonismo con un rostro más joven.

Rodrigo Vázquez, el elegido

El encargado de asumir la conducción durante los sábados y domingos será Rodrigo Vázquez, el periodista y presentador gallego de 37 años, conocido por su papel en el concurso ‘El Cazador’. Su elección ha sido respaldada tanto por la dirección de RTVE como por el propio Jordi Hurtado. Vázquez, consciente del reto que implica reemplazar —aunque sea parcialmente— a una figura tan consolidada, ha manifestado su entusiasmo por el proyecto.

"Para mí supone un auténtico "máster" poder recoger el testigo de un referente televisivo de la talla de Jordi", ha declarado. Asimismo, ha afirmado que se siente preparado para aportar "frescura sin traicionar el espíritu del concurso". Su llegada busca atraer a nuevos espectadores sin perder la fidelidad del público habitual, manteniendo la esencia que ha convertido a ‘Saber y Ganar’ en un referente cultural durante casi tres décadas.

La incorporación de Rodrigo Vázquez no es la única novedad para la próxima temporada del concurso. RTVE ha apostado por una renovación integral del programa, que incluye un nuevo plató, una línea gráfica actualizada y pequeños ajustes en la mecánica del juego. El objetivo es revitalizar la imagen del espacio sin alterar su identidad esencial, que ha sido clave para conservar una audiencia fiel a lo largo de los años.