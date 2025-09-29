María Pombo y Pablo Castellano confirman el rumor de mudanza: "Si me voy a vivir a Miami, ahora es el momento"

María Pombo y Pablo Castellano han puesto fin a su babymoon que han disfrutado antes del nacimiento de su tercer hijo en común, Mariana. La pareja ha viajado a uno de los destinos favoritos de la influencer, Miami.

El viaje que parecía ser únicamente de descanso antes de convertirse en familia numerosa, también ha podido ser una búsqueda de nuevo hogar y colegio para los pequeños Martín (4) y Vega (2). La pareja estaría considerando mudarse temporalmente a la capital de Florida, un sueño que María ha confesado en varias ocasiones. El periodista Javier de Hoyos ha compartido en su red social la imagen de la pareja observando un colegio.

Todo apunta a que los influencers estarían buscando casa en la zona de Key Biscayne, el paraíso de los ricos, una isla y villa ubicada al sureste de la ciudad de Miami, conocido como un destino de lujo con hermosas playas, parques naturales, restaurantes y actividades al aire libre, con carritos de golf para moverse por las calles.

La vuelta del viaje y la confirmación de vivir en Miami

La pareja ha regresado a Madrid entre los ya creados rumores de mudanza. María Pombo fue la primera en llegar a la terminal tocándose la barriga premamá: "Qué tortura de viaje, y encima huelga de maletas, o sea que me voy a casa corriendo y me están esperando los niños, y encima estoy con unas náuseas y un todo... Dejo al pobre Pablo ahí, al pobre esperando las maletas".

Sobre la posibilidad de mudarse, María fue clara con su opinión y su deseo: "Ojalá. Hemos estado en Miami, nos encanta Miami". "Lo he dicho siempre, que nos encanta Miami y bueno, quién sabe, siempre he dicho que si me voy a vivir a Miami, ahora es el momento, que tengo niños pequeños y nos encanta.", ha dejado caer.

Su marido, Pablo Castellano salía minutos más tarde y comentaba sus planes futuros. "Es un sitio que nos gusta mucho y que no es la primera vez que vamos y estamos viendo cosas", desvelando así que en otras ocasiones ya han valorado esta opción. "España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal, pero bueno, probando, vamos a ver si probamos o no probamos. Efectivamente, tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible", comentaba sobre el rumor.