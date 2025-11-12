'Décimo enmarcado', el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2025 rodado en El Rastro

Ya es oficial. Ya es Navidad. La presentación del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 da el chupinazo de los preparativos navideños para muchos españoles. El esperado film de la Lotería de Navidad 2025, este año lleva por título "Décimo enmarcado". El spot, de 5 minutos y 4 segundos de duración, vuelve a apostar por una historia emotiva que busca conectar con el público, aunque la versión que llegará a televisión será más breve.

El anuncio narra la historia de Vero y Max, una pareja que, durante un paseo por el Rastro de Madrid, descubren un décimo de Lotería de hace 30 años cuidadosamente enmarcado. Intrigados por el objeto, se embarcan en una búsqueda para desvelar su significado. A lo largo de esta pequeña aventura, el espectador es testigo de un recorrido lleno de conjeturas y momentos de reflexión que culminan en una idea central: "el valor de las prioridades más importantes de la vida". Tras una larga búsqueda el décimo revela el gran secreto que compartía una familia.

¿Cuánto ha costado el anuncio de la Lotería de Navidad 2025?

Según Loterías y Apuestas del Estado, el coste de producción del anuncio ha sido de 749.000 euros, una cifra inferior a la de 2024, cuando se superaron los 800.000. El rodaje se ha desarrollado en varios escenarios de Madrid, con el Rastro como localización principal, símbolo del encuentro casual y de las historias que se esconden en los objetos del pasado.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, define este nuevo spot como "una historia que tiene forma de cuento". "Es la historia donde suceden los acontecimientos menos probables, eso es lo que pasa en los cuentos. En ellos se resaltan las cosas más importantes de la vida. Es una gran metáfora impregnada de romanticismo", explica.

Además, Huerta subraya el papel social del sorteo más esperado del año: "La Lotería de Navidad es uno de los pilares que nos conecta de manera directa con la ciudadanía española". Y añade: "Si echamos la vista atrás, podemos sentirnos orgullosos. Es un símbolo de cohesión en el que la empatía y la generosidad se elevan a su máxima expresión. Es un fenómeno social que se siente".

Con "Décimo enmarcado", la Lotería de Navidad vuelve a recordarnos que, más allá de los premios, la magia de estas fechas reside en compartir, en recordar y en valorar lo realmente importante.