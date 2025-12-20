El Microsalón AEC 2025 reúne a 2.500 asistentes y consolida su papel como foro clave de la cinematografía en España

La Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC) celebró en La Nave Madrid una nueva edición del Microsalón AEC, uno de los principales foros profesionales dedicados a la cinematografía en España. El encuentro, organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el ICAA, reunió a 2.500 asistentes, entre profesionales del sector, estudiantes y público especializado, y contó con la participación de más de 40 empresas vinculadas a la industria audiovisual.

En el marco del evento, The Core, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, participó como nuevo Miembro Protector de la AEC, reforzando su presencia en uno de los espacios de referencia para la comunidad profesional de la dirección de fotografía. La programación del Microsalón incluyó mesas redondas, charlas, talleres y demostraciones técnicas centradas en los oficios de la imagen y la evolución tecnológica y creativa del sector.

Entre las actividades destacadas, se celebró un coloquio profesional centrado en la evolución de la dirección de fotografía en el cine y la televisión, con la participación de Irene García Martínez, directora del Máster de Fotografía de The Core; Natasha Braier, reconocida directora de fotografía internacional, que intervino de forma online; Teresa Medina, directora de fotografía y docente; y Concepción Cascajosa, especialista en análisis audiovisual. Durante la sesión se abordaron los principales cambios técnicos, creativos y narrativos que han marcado el oficio en los últimos años.

Asimismo, en el contexto del Microsalón se presentó el libro La dirección de fotografía en el escenario audiovisual iberoamericano en el inicio del siglo XXI, una obra firmada por Irene García Martínez y Concepción Cascajosa que analiza la evolución de la dirección de fotografía en el ámbito iberoamericano a través de testimonios y reflexiones de profesionales del sector.

La participación de centros formativos y profesionales invitados forma parte de las iniciativas impulsadas por la AEC para fomentar el intercambio de conocimiento, el análisis colectivo y la conexión entre los distintos agentes que conforman el ecosistema audiovisual, en un momento de transformación marcado por la innovación tecnológica y los nuevos modelos de producción.