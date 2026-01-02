TVE arrasa en las Campanadas con Chenoa y deja a Cristina Pedroche a dos millones de espectadores

La 1 de TVE ha dado un golpe de autoridad en la noche de fin de año. Según los datos facilitados por Barlovento, la cadena pública ha arrasado en audiencia registrando 5.823.000 espectadores y una cuota de pantalla del 36,3% durante sus Campanadas, con Chenoa y Estopa al frente.

Las cifras relegan a un lejano segundo plano a la principal competencia de las privadas. La retransmisión de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote se quedó en 3.871.000 espectadores y un 24,1% de share, lo que supone una diferencia de casi dos millones de personas.

Estas audiencias consolidan el cambio de tendencia que ya se vislumbró con el dúo de David Broncano y LalaChus el pasado año, que rompió la racha que mantenía Atresmedia desde 2022 durante esa noche por el llamado el "efecto Pedroche".

En concreto, en 2025 la cadena pública obtuvo un 31,2% de share y 4.800.000 de espectadores, seguida muy de cerca por Antena 3, que obtuvo un 28,1% de cuota de pantalla y 4.345.000 de espectadores. En total, la distancia entre ambas fue de 92.000 espectadores.