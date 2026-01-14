Samantha Vallejo-Nágera desvela los motivos reales de su marcha de 'MasterChef'

Tras más de una década siendo el pilar femenino del jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera ha protagonizado la portada de la revista ¡HOLA! de este miércoles para explicar, en primera persona, los motivos de su inesperada salida. La noticia, que se produce tras trece años de éxito ininterrumpido en RTVE, marca el fin de una era en la televisión española y coincide con un momento vital clave para la empresaria: la mayoría de edad de su hijo Patrick, conocido cariñosamente como Roscón.

La decisión de abandonar el talent culinario no ha sido sencilla, pero Samantha Vallejo-Nágera se muestra tajante sobre la necesidad de este cambio. En la entrevista, la chef confiesa que la intensidad de las grabaciones —que se han sucedido durante 38 ediciones entre las versiones de anónimos, Celebrity y Junior— ha sido el factor determinante. "MasterChef ha sido una etapa enriquecedora. Trece años que se dice pronto, en los que me lo he pasado bomba. Pero soy una mujer de retos a la que le gusta descubrir y, sencillamente, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos desafíos", explica de forma textual en las páginas de la revista.

La madrileña recalca que su salida es una elección personal y voluntaria, desmintiendo cualquier tipo de fricción con sus compañeros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. De hecho, reflexiona sobre cómo el programa ha absorbido gran parte de su identidad pública: "Mi hijo Diego solo me conoce como 'Samantha la de MasterChef'", bromea en la entrevista, señalando que necesita que su familia y ella misma recuperen una rutina alejada de los focos permanentes del plató.

Marta Sanahuja (Delicious Martha), el relevo generacional

La salida de Samantha deja paso a una nueva era que busca rejuvenecer el formato. Su sustituta será Marta Sanahuja, la influyente creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como Delicious Martha. Con más de dos millones de seguidores, Sanahuja se integra al jurado junto a Pepe y Jordi para aportar una visión más actual, centrada en la cocina saludable, estética y digital.

Samantha ha recibido con entusiasmo este relevo, asegurando que el programa queda en buenas manos y que la llegada de Marta Sanahuja aportará la frescura necesaria para que el formato siga vivo muchos años más.

Roscón cumple 18 años: "Mi mayor éxito"

Más allá de lo profesional, el corazón de la entrevista reside en la celebración de los 18 años de Roscón, su hijo con síndrome de Down que se ha ganado el cariño del público a través de las redes sociales de su madre. Para Samantha, este aniversario es mucho más que una cifra; es el testimonio de un camino de superación y alegría constante. Samantha se muestra emocionada al hablar de cómo aquel "bebé que fue un regalo de Reyes" (de ahí su apodo) se ha convertido en un hombre. "Ver a Roscón cumplir 18 años es mi mayor orgullo y mi mayor éxito en la vida", confiesa conmovida.

La chef destaca la importancia de la visibilidad que su hijo está dando en redes. "Él me ha enseñado a priorizar lo que de verdad importa. Roscón es luz, es verdad y tiene una capacidad de amar que nos desborda a todos", añade en el reportaje.

La entrevista concluye con una Samantha optimista, volcada en su catering y en su hotel en Pedraza, pero sobre todo, ilusionada por disfrutar de esta nueva etapa de libertad junto a sus cuatro hijos, con Roscón estrenando una mayoría de edad que la familia celebra como el hito más importante de su historia personal.